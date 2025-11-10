核心對流爆發！鳳凰進入重整 未來24小時成關鍵

鳳凰颱風通過菲律賓後進入重整，加上轉彎前速度放慢，未來24小時將是關鍵。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰預計11日中午過後接近台灣西南海域，強度逐漸減弱，預估仍維持輕颱中前段班，沿海居民一定要提防強風威脅。

共伴效應 北北基宜發大雨特報

中央氣象署表示，受颱風外圍環流及東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生機率，請民眾注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。氣象署針對基隆市、宜蘭縣、新北市、台北市，持續發布大雨特報。

降雨主力還沒到 未來24小時將重整

真正的雨還沒開始，鳳凰停在南海準備轉彎北上，這段期間養精蓄銳，進入重整階段。「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，颱風中心核心對流爆發，未來24小時北上過程會再度增強，至於增強幅度，得看它重整進度而定。

11日午後颱風中心通過東沙島以東，往台灣西南海域接近，由於環境不利低壓發展，強度會慢慢減弱，接近台灣陸地時，強度或許維持在輕颱中前段班。提醒中南部沿海、空曠地區民眾，不可掉以輕心。

鳳凰北轉 最快明發陸上颱風警報

氣象署預報員朱美霖表示，受鳳凰環流及東北季風影響，今、明兩天北部及東半部有共伴效應，慎防豪雨；周三、周四颱風接近台灣，換中南部加入，更要留意雨勢。

朱美霖說，颱風在南海附近整合中，接下來北轉進入台灣西南方海域會明顯減弱，登陸時可能是輕度颱風。氣象署不排除今下半天發布海上颱風警報，明上半天發布陸上颱風警報。

