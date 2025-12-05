核心PCE再添降息機率！美股標指逼歷史高位

▲美國週五公布的消費者信心指數及9月個人消費支出指數（PCE），符合市場對於聯準會降息預期，美股主要指數週五普遍收紅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國週五公布的消費者信心指數以及9月個人消費支出指數（PCE），顯示消費信心回升，亦符合市場對於聯準會下週將降息的預期，美股主要指數週五普遍收紅，標普500指數連續第4天上漲。

綜合《CNBC》等外媒報導，美國商務部公布的9月核心PCE物價指數年率爲2.8%，低於市場預期的2.9%。作爲聯準會（Fed）關鍵的通膨指標之一，核心PCE的溫和表現，爲下週利率決議提供重要參考。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員們預計下週降息的機率高達87%，遠高於幾週前的預期。

Mercer Advisors副總裁克拉考爾（David Krakauer）表示，這份通膨報告基本確認了市場判斷、Fed下週很可能再次宣布降息一事。儘管降息不一定會立即推動股市新一輪強勢上漲，但當前市場仍具備進一步走高的條件：「上漲可能是穩步的，也可能是震蕩式，但整體來看，股市前景仍偏積極。」

另一方面，美國12月份密西根大學消費信心指數，也由11月的51升至53.3，為5個月來首次攀升，並高於預期的52。

5日收盤，美股道瓊指數升104.05點或0.22%，收47954.99點；標普500指數升13.28點或0.19%，報6870.40點；那斯達克指數升72.99點或0.31%，報23578.13點；費城半導體指數升78.87點或1.09%，報7294.84點。

