核桃小學生態園區 鼓勵學習照顧植物

國慈濟教育志業，為了讓孩子們親近大自然，學會愛生、護生、護大地，慈濟核桃小學特別開闢「生態小園區」，開幕之日(10/10)，小朋友學習種下多肉植物，展開照顧計畫。而慈濟核桃生態農場也歡喜迎接公立學校學生進行一次學習之旅。

「這個是茼蒿菜 這個是雪裡紅。」

慈濟生態志工 李慧媛：「(Suzanne中學) 是第一次，來我們的園區，我們給他們介紹了，我們這個園區的設計理念，給他們重要的一個訊息就是說，這就是他們一般生存的環境，每個人都有責任有義務，要養護這些植物 要愛護環境，然後讓我們的地球更乾淨。」

廣告 廣告

豐富的植物生態，處處以自然和慈悲心去種植。

家長 陳瑜：「使用有機方式來預防嗎。」

慈濟生態志工 李慧媛：「是的 是的，我們可以使用液體鹽 加上水，噴灑在植物上 防止油脂凝結，確保植物可以呼吸。」

家長 陳瑜：「有機會讓課本上 所學到的知識，變成生活應用化，另外一方面 我覺得說，讓小孩知道 飲水思源這個道理。」

核桃慈濟小學校長、與慈濟教育基金會副執行長，合力種下一顆白柚子樹，為生態小園地祝福吉祥圓滿。小學生們也在老師的帶領下，種下了自己的多肉植物。

核桃慈濟小學校長 Benjamin Tsao：「每位學生都種了一棵多肉植物，他們要在整個學年中 去照顧它，我覺得這個活動在教導他們，責任感方面非常好，在教他們如何照顧某樣東西，在教他們與自然接觸 動手去做，與大地一起工作 真正地去感受。」

種植多肉植物的過程，輕輕去拍土，不要太用力，也不要澆太多的水。由此可見，慈濟核桃教育園區的生態小園地， 也正式成為小學生們的自然老師之一。

更多 大愛新聞 報導：

窗簾布條變裝秀 展現自信環保態度

美聯邦政府停擺 4200萬人恐斷炊

