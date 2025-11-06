核桃市、鑽石吧兩市 打造安全宜居社區
核桃市副市長伍立倫與鑽石吧市長鄧嘉猷等五人，4日下午拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴，就兩市的治安與市政發展進行交流。伍立倫分享最新10月犯罪數據，顯示核桃市犯罪率較往年同期下降34.5%，鑽石吧也降5.5%，治安明顯改善。他強調市府將持續加強安全措施，並歡迎更多居民與商家進駐，共同打造更安全、宜居的城市環境。
「核桃市是非常適合安居樂業的城市。」副市長伍立倫表示，儘管警力有限，但市內社區組織緊密、鄰里互助風氣良好，許多居民透過社群群組即時分享治安資訊，使警方能迅速派員到場處理。他強調，警民合作是維護社區安全的關鍵，透過雙方通力合作，能更有效遏止犯罪、驅離「宵小之徒」。
伍立倫提到，核桃市財政盈餘多，且尚有新的空地可開發，目前也有中小型開發案進駐，財政狀況還算良好。他說該市主要收入來源，還是以招商為主，未來希望能吸引更多知名餐廳與大型超市進駐，提升居民生活便利性並帶動經濟發展。他也將與政府團隊致力治安的繼續改善，以增加商業經營的友善度。
此外，為鼓勵商家投資與強化防護，市府推出3000美元補助金，供商家添購監控設備與保全系統。申請者只需提交相關收據即可領取，但補助僅限商業區內的企業，不適用住宅區營運的公司。
鑽石吧市長鄧嘉猷，也分享該市治安。鄧嘉猷說，近日一名西裔警員反映，鑽石吧居民在防範意識上普遍偏低，尤其部分華裔屋主，習慣將現金、皮包及珠寶留在家中，容易成為竊賊鎖定目標。
他表示，許多竊賊只要闖入住宅，就能迅速將貴重物品洗劫一空。這些犯案者往往偽裝成體面人士，手法也很專業，開好車、衣著整潔，不易引起懷疑，實際上可能早已在社區周邊徘徊多日觀察地形，再從後院入侵。即便警鈴響起，他們也能在五分鐘內迅速逃離，甚至會更換車牌以規避追查，讓警方偵辦難度增加。
鄧嘉猷呼籲居民提高警覺，加強居家防護，不要讓自己成為容易下手對象。他也鼓勵民眾遇案務必報警，讓警方能掌握更多線索。他強調，即使案件未能立即破案，警方仍可根據線索持續追查，一段時日後，也可能成功破案。他呼籲居民積極配合警方調查，提供影像或資訊，共同降低當地犯罪率。
談及市政發展，鄧嘉猷表示，鑽石吧目前正努力增加城市收入來源，主要依賴房產稅與銷售稅。然而，受新冠疫情影響，銷售稅成長有限、房市交易量下滑，使得財政壓力增大。由於城市開發趨飽和，新屋有限、老屋比例偏高，加上部分年輕人外移，導致城市面臨老化問題。他指出，鑽石吧以優質學區著稱，未來市府將持續推動相關政策，吸引年輕家庭定居，維持社區活力與城市競爭力。
當天隨行拜會的人士，還包括鑽石吧華人聯誼會會長郭凱琪、華裔企業家古紹崙，以及北美華人會計師協會理事長張青。
