核桃抗發炎潛力驚人！研究證實：每日吃3週可降腫瘤蛋白
核桃不僅具有降低血脂、延緩認知退化的功效，根據一項刊登於《Cancer Prevention Research》的臨床研究顯示，大腸癌高風險族群連續食用核桃三週後，體內的腫瘤蛋白表達與發炎指數均明顯下降。
營養師薛曉晶在其臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」中分享，核桃富含多種營養成分，其中多元不飽和脂肪酸能平衡血脂並提升血管彈性；多酚與植化素具有抗氧化特性，有助延緩慢性病進程；而其膳食纖維可促進腸道蠕動，益生質特性則能滋養腸道好菌，進而降低身體發炎風險。
薛曉晶特別指出核桃的五大健康功效，首先是強力抗發炎防癌防失智。慢性低度發炎被視為心血管疾病、糖尿病、癌症及失智症的共同風險因子。2025年發表的臨床研究證實，對大腸癌高風險族群進行三週核桃飲食介入後，受試者的發炎指數與腫瘤相關蛋白表達都顯著減少，展現核桃不僅能強力抗發炎，更具備潛在的抗腫瘤效果。
其次，核桃有助降低壞膽固醇與穩定血壓。2019年一項研究發現，在飲食中添加核桃能降低總膽固醇3.25%，壞膽固醇LDL減少3.73%，且不影響好膽固醇HDL水平。另一研究則顯示，長者每天攝取30至60克核桃持續兩年，對於原本血壓偏高的長者，收縮壓平均下降5至6毫米汞柱。
核桃的第三大功效是保護大腦、延緩認知退化。2021年刊登在《Nutrients》的系統性回顧研究指出，核桃攝取量與認知功能呈現正相關，存在「吃得越多，好處越大」的劑量效應關係。
第四項功效為改善胰島素阻抗性、穩定血糖。一篇發表於《Diabetes/Metabolism Research and Reviews》的研究指出，常吃核桃的人罹患糖尿病的比率比不吃者少了近一半，且核桃攝取量與降低糖尿病風險呈正相關，女性效果更為明顯，研究判斷核桃是透過優化胰島素敏感性來改善代謝功能。
最後，核桃還能增加好菌、改善腸道菌相。《Journal of Nutrition》一項研究顯示，每天食用42克核桃持續三週，能增加腸道益生菌並降低可能有害的膽汁酸濃度，進而降低大腸癌與腸道疾病風險。
薛曉晶表示，世界衛生組織與美國心臟協會建議，每天食用約28至30克的堅果，相當於5至6顆去殼核桃，作為保健之用。她特別強調，選擇核桃時應以無調味、無添加鹽、糖及不油炸的原味核桃為佳，以免增加鈉與熱量負擔。
