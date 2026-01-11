核桃教育園區年度成果展 慈小師生參訪市府

鏡頭來到美國，加州核桃教育園區，舉辦年度社會教育成果展，學員展現美善的力量。而且，核桃慈濟小學師生以及志工受邀，到公部門參訪，希望有機會可以跟地方政府，還有社區的互動交流。

核桃慈濟小學生到鑽石吧市最高行政中心參訪，用歌聲傳遞祝福，也贈送市府大家長學習成果。

鑽石吧副市長 史蒂夫泰：「高興他們能來到這裡，了解一些關於鑽石吧市的情況，我們也欣賞到他們的藝術作品，他們把這些作品留給我們，真是太好了。」

美國慈濟教育團隊，接受市議員的邀請，首次到市政府，有機會面對面，了解市府運作，也建立雙方更好的合作默契。

鑽石吧市議員 鄧嘉猷：「希望能夠帶起小朋友以後對社區，對政府，對於服務這方面的興趣，讓他們也可以從事這方面的，以後的職業，然後為我們的社區做出貢獻。」

慈濟美國總會執行長 李瓊薰：「在這個四月分的這樣子世界地球日，我們可以一起來看看怎麼樣，把正的能量帶動起來，為整個社區，把這樣的正確的教育跟正確的行動，跟市府跟慈濟來做這樣的結合。」

愛與善走入社區，也在慈濟核桃園區展現成果。過去幾個月，白珍妮在社教班學習中文，除了能和家人溝通之外，也學到人文的美。

慈濟社教班學員 白珍妮：「我學了手語，我也很喜歡那首歌，因為它有非常好的意義，它和成人華語班，以及慈濟基金會的理念很一致。」

慈濟美國總會教育發展室主任 施靜娟：「我們這一學期已經開始有五十門課程，那有三十幾種不同的課程，那我們希望能夠是，提供社區一個多元化的。」

學唱歌、樂器，編織，動靜都有的課程，培養興趣，還有另類的生活價值。

慈濟社教班學員 鍾佩涵：「認識很多，大家喜歡一起編織的朋友，今天這個活動我覺得非常地有意義，因為讓我們這半年來的學習，有一個成果發表。」

鍾佩涵的先生 竇茂元：「下一件可能要，我可以排隊了嗎，(可以)。」

慈濟教育的種子持續在社區撒播，陪伴民眾在學習中成長，讓美善的力量永續。

