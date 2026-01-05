核武成護身符？疑回應美抓捕馬杜洛 金正恩親自指導高超音速導彈發射訓練

北韓官媒《朝中社》釋出4日測試高超音速導彈發射照片，並刊載金正恩強調近期地緣政治危機與多項國際事件證明提升核戰爭遏止力的必要性談話。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 北韓1月4日進行高超音速導彈發射訓練，領導人金正恩親自指導並表示滿意，強調近期地緣政治危機與多項國際事件證明提升核戰爭遏止力的必要性。外界分析，此次試射可能與美國3日對委內瑞拉發動突襲並抓捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦有關，北韓藉展示軍事實力威嚇，以尋求某種自保可能。

據北韓官媒《朝中社》報導，導彈從平壤市力浦區向東北方發射，精準擊中設定於朝鮮半島東部海域1000公里外的目標。訓練目的在評估高超音速武器系統的準備狀態、驗證任務執行能力，提升導彈部隊的實戰操作水平。金正恩評價訓練完成重要國防技術課題，證實國家核武力的可靠度，並指出近期核武實用化與實戰化取得成就，呼籲持續更新攻擊性武器系統。他強調，敵人須不斷認識到戰略攻擊手段的致命性，這本身即是行使戰爭遏止力的有效方式。

《韓聯社》分析，金正恩提及的「國際事件」雖未明指，但普遍認為與美國對委內瑞拉的軍事行動相關。美國總統川普（Donald Trump）3日下令發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），美軍對委內瑞拉首都加拉加斯周邊軍事基地進行空襲，摧毀防空系統後，出動特種部隊抓捕馬杜洛及其妻子。馬杜洛夫婦隨後被押送至紐約，面臨毒品恐怖主義與跨國販毒指控。川普宣稱美國將「接管」委內瑞拉直至權力安全交接，並派遣石油公司進駐。

北韓外務省發言人4日強烈譴責美國行動為「最嚴重的主權侵犯」與「粗暴違反聯合國憲章和國際法」，指此事件暴露美國的「無賴而野蠻本性」。韓國專家指出，馬杜洛被捕事件可能讓金正恩感受到實際威脅，強化核武發展的合理性。北韓與委內瑞拉同屬反美陣營，此次試射或意在強調其擁有核武與導彈能力，與無核的委內瑞拉形成對比，向美國發出武力示威。

北韓此次試射距上次逾2個月，時機敏感。此次導彈型號未公布，但分析指可能為搭載高超音速滑翔飛行器（HGV）的「火星-11戊」型。金正恩向參訓部隊致謝，並期待導彈武力忠實履行防衛使命。

