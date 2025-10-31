核武測試引爆避險潮！金價衝破4000美元 央行續買金撐多頭
[Newtalk新聞] 美國總統川普在 Truth Social表示，已指示戰爭部啟動核武測試，引發全球軍備競賽疑慮。川習會後美對中關稅降至47%，中國暫緩稀土出口管制，但協議僅為期一年，市場憂心後續談判不確定性升高，避險情緒推升金價至每盎司3,970美元。截至今天(31日)下午1點前，黃金交易價來到4001(盎司/美元)。
台銀表示，日本央行公布利率決議維持利率不變，總裁植田和男表示對於下次升息時間無預設想法，美元兌日圓一路走高，金價承壓回落至 3,950 美元附近，後市場認為儘管川習會達成多項 協議，然雙方會後並未發表聯合聲明，且仍有不少結構性問題未能解決，避險情緒回溫，推動金價站上 4,000 美元至4,011 美元，但高檔賣壓不輕，金價旋即反轉下行至 3,970美元附近，
台銀進一步表示，隨著歐洲央行宣布維持利率不變符合市場預期，總裁拉加德表示歐洲經濟的衰退風險已經減弱，歐元兌美元急升，金價順勢再度站上 4,000 美元至 4,025 美元，最後報價 4,023.22美元。
貴金屬研究機構Metals Focus報告，由於央行購金買盤持續，且貿易緊張局勢與通膨風險都將支撐避險需求，加上美國財政壓力及對聯準會獨立性的擔憂也減弱美元的吸引力，金價未來仍有望再創新高，預期2026年金價將來到每英兩5,000美元，白銀則上看每英兩60美元。
《Kitco News》報導，南韓與馬達加斯加央行近期皆表達出有意增持黃金儲備 的意願，韓國央行儲備投資部門負責人Heung-Soon Jung表示，目前黃金僅占該國外匯儲備1.5%，但已開始重新評估資產配置，另馬達加斯加央行總裁 Aivo Andrianarivelo於受訪時同樣表示，目前該國黃金儲備為1公噸，未來有空間增持至4公噸。
