核武管控機制正式失效後 美俄宣布恢復高階軍事對話機制

美俄核武管控條約雖然已失效，但雙方將重啟自2022年就已中斷的高階軍事對話，有助降低情勢誤判的機率，圖為川普（右）與普丁去年8月在阿拉斯加會面的情形。（資料照片／美聯社）



美國與俄國之間最後的軍備管控機制、《新戰略武器裁減條約》於5日正式失效，就在國際憂心新一波核軍備競賽即將展開的同時，全球前兩大核武國家之間達成恢復軍事高層對話機制，有助於新互信機制建立，降低因為誤判導致局勢失控的可能性，專家認為這樣的發展，凸顯川普政府正嘗試重建美俄、美中之間的大國關係架構。

華盛頓郵報（The Washington Post）指出，美國與俄國之間最後軍備控管機制《新戰略武器裁減條約》（New START）於5日正式屆期，美國總統川普（Donald Trump）在此之前就已明確表達無意延續條約的立場，並提出應該納入中國，重新訂立「全新、獲得改善且現代化的」條約，使其更適合成為各國長期遵循的規範，美方官員則證實，美俄之間已達成重啟高階軍事對話的共識。

廣告 廣告

川普政府試圖推翻舊機制 尋求建立更有效軍備管控架構

報導指出，華府任由舊軍備管控架構失效，同時重啟自2022年中斷的軍事對話互信機制，正值各方擴大推動俄烏戰爭停火的力道，美國官員則證實，高階軍事對話的恢復，正是在和平談判中所達成的共識，且華府與莫斯科之間近日以來的互動，也為進一步交流創造了良好契機。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）5日表示，目前美俄雙方並未針對是否持續遵守已失效的條約達成協議，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則強調「一切都將視情況進行調整」，俄方「持續在核武領域，維持負責任戰略穩定立場的同時，也會將俄國國家利益置於優先地位」。

在2021年底時，俄軍藉舉行大規模軍演為由，在俄烏邊境地帶糾集了大規模的軍力，美方則因此宣布中斷和俄國的直接軍事對話，隨著俄烏戰爭的爆發，雙方的對立也持續升高，不過為了避免情勢失控，華府與莫斯科之間仍然維持熱線的暢通，且在某些時刻，美軍與俄軍高層也會進行對話。

川普與普丁關係升溫 恐助長歐洲對美國不滿情緒

報導表示，雖然恢復美俄定期高階軍事溝通的機制，有利於白宮與克里姆林宮之間，針對俄烏戰爭之外的安全議題進行交流，然而川普重返白宮以來明顯冷落歐洲國家，並且經常以熱情態度面對俄國總統普丁（Vladimir Putin），因此這樣的發展，也有可能使得歐洲領導人的不滿情緒持續升高。

根據美軍方面的資訊，重啟後的美俄高階軍事對話，將由美國歐洲司令部司令，同時也是北約盟軍統帥格林克維奇上將，與俄軍方面的負責人共同主持，五角大廈則強調對話的進行，是在為「提升彼此之間的透明度，並且緩和局勢」設立交流管道；美國海軍退役少將、現任華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）認為，對話機制的恢復，凸顯出川普「正試圖重建美俄之間的大國關係架構，就如同其試圖重建美中之間的做法類似，都持續推動彼此之間的軍事交流」。

更多上報報導

川普不延長美俄《新戰略武器裁減條約》 將制訂全新核武協議

美俄最後核武條約數小時後失效 俄放話：敢威脅國安就果斷反制

美俄最後核武條約一週內失效 恐陷入冷戰後首次無約束核競賽