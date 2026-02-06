核武約束失效 美俄條約到期不續

美俄之間最後一項限制核武器數量的《新削減戰略武器條約》，如今正式失效。這意味著超過半個世紀以來，全球首次面臨美俄兩大核強權「核武上限全無約束」的狀態。專家警告，核武風險可能升至數十年來最高。

2010年，美俄元首在布拉格簽署《新削減戰略武器條約》（New START），限制雙方戰略核武規模。這份條約延續了自冷戰中後期以來，兩大強權「以條約約束核武」的傳統。然而，這項條約已在5號正式失效。聯合國秘書長發言人 杜雅里克：「半個多世紀以來，這是我們第一次面臨一個，對美國與俄羅斯的戰略核武庫，沒有任何約束的世界，秘書長指出 數十年來的，軍控成果就此瓦解，時機再糟不過 ，核武使用的風險，是數十年來最高的。」

條約失效後，美俄互派視察員與數據交換機制全面中斷。專家警告，在缺乏透明機制下，雙方極易陷入「最壞情況思維」，導致誤判風險升高。雖然俄羅斯曾提議將條約延長一年，但未獲美方正式回應。聲音 克里姆林宮發言人：「無論如何 俄羅斯，將對核武戰略穩定問題，保持負責任和謹慎的態度，當然 一如既往，首先將以國家利益為指導。」

面對莫斯科喊話，美國總統川普如今明確表示不會延長，並堅持要制訂納入中國大陸的「新條約」。根據估計，俄羅斯和美國分別擁有5459枚與5177枚核彈，合計占全球87%，雖然五角大廈曾預測中方到2035年可能擴充至1500枚彈頭，但中國大陸仍以「規模不對等」為由，拒絕參與談判。查塔姆研究院國際安全計畫研究員 科爾：「這傳遞出的訊號是，核武國正在放棄克制，其他核武國 會密切關注，中國大陸當然如此，英國與法國也會擔心，全球安全狀況 可能認為自己，也需要擴充核力量，特別是如果俄中都這麼做。」

專家憂心，隨著全球最強核武國之間出現軍控真空，各國軍備恐引發「報復性擴張」。短期內，如何重建溝通管道以降低意外爆發核戰的風險，已成為國際安全的首要考量。

