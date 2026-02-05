核武紅線失效！美俄口頭同意暫續上限 川普嗆前朝舊約爛要納入中國

國際中心／記者彭光偉報導

限制美俄核武軍備競賽的最後一道法律防線《新戰略武器裁減條約》（New START）已於5日正式宣告失效。這項自二〇一〇年由美俄兩國簽署、旨在限制戰略核彈頭部署數量的關鍵條約。但根據多家外媒報導，多名知情人士與外交官員透露，美國與俄羅斯已在最後關頭達成一項非正式的「口頭協議」，雙方同意在未來至少六個月內，繼續採取「誠信原則」遵守條約原有的數量上限，為後續研擬中的新型條約談判爭取緩衝空間。不過美國總統川普認為不需要延續前朝政府定下的破舊條約，而是另起一個新協議。

美俄達成六個月口頭協議

根據AXIOS報導，人正在阿布達比參與俄烏談判的美國總統川普的特使威科夫與其女婿庫許納，以及俄羅斯克里姆林宮的外交與經濟事務幕僚已經達成繼續遵守條約內容的初步協議。

雖然這項延續措施並不具備法律約束力，但相關消息指出，兩國元首對於暫時維持現狀已有初步共識。條約的失效並不意味著美俄會立即擴充核武規模，而是轉入一個缺乏法律強制監督、僅靠口頭約定來維持戰略穩定的不明確階段。

川普痛批舊約另起新協議

美國總統川普在「真實社群」上對《新戰略武器裁減條約》提出嚴厲批評。川普指出，這項條約是美國過去談判出的一個糟糕結果，且指控俄羅斯方面一直存在嚴重的違約行為。他強調，比起勉強延續一個漏洞百出的舊協議，美國應該召集核能與國防專家，共同研發並推動一個更為現代化、更具效率且能保障長遠未來的全新條約。

川普在發文中同時重申了他在首任任期時的軍事建設成就，包括核武器的翻新與太空軍的成立，並宣示將繼續提升美國軍事力量到史無前例的高度。

納入中國成未來軍控關鍵

川普政府對延續舊約持保留態度的核心關鍵，在於條約未涵蓋中國。美國國務卿盧比歐日前明確表示，在二十一世紀的軍控架構中，如果不能將正在迅速擴張核武庫的中國納入其中，任何協議都將失去實質意義。目前中國雖持有的核彈頭雖然比美俄更少，但其發展的速度引起華府高度警戒。

然而，北京方面目前對於加入三邊核軍控談判仍表現出極低的意願，這也使得未來的軍控談判充滿變數。川普日前與中國國家主席習近平通話時，雖然未在對外說明中提及軍控細節，但美方內部已達成共識，認為唯有納入中國，才能確保真正的全球戰略平衡。

克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，俄方一直對與美國進行戰略穩定對話持開放態度，並表示俄國原本曾提議將現行上限至少再延長一年，但美方並未給予建設性的正式回應。俄羅斯外交部在條約到期前夕發表聲明，批評美方故意忽略俄方的提議。儘管條約已在法律層面終止，俄羅斯強調仍會維持「負責任且謹慎」的態度處理核武問題，並以國家利益為首要考量。

軍控法律防線瓦解引發憂慮

《新戰略武器裁減條約》最初是在2010年由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯總統梅德韋傑夫簽署，並於2011年正式生效，取代了更早期的《第一階段戰略武器裁減條約》（START I）。該條約限制兩國各自部署的戰略核彈頭不得超過1550枚，並對潛射彈道飛彈、洲際彈道飛彈及重型轟炸機的載具數量設有嚴格限制。2021年，美俄雙方曾同意將條約延長五年。美俄兩國合共持有全球約86%的核武器，這項條約的瓦解讓許多國際軍事專家擔憂，若未來半年內的非正式觀察期無法轉化為具體的新協議，全球恐將重回核武競賽的陰影下。

