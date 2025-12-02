中天新聞網

核武致俄烏戰爭未解？網路大亨達康曝「機密」：烏克蘭核試爆在即

高珞曦

俄烏爆戰火已超過4年，雙方會談似乎也未能帶來和平曙光。雲端儲存平台MEGA、MegaUpload德籍創辦人達康（Kim Dotcom）爆料，烏克蘭其實在英國、法國秘密幫助下研發核武器，且近期可能進行試爆。

烏克蘭總統澤倫斯基在愛爾蘭訪問之際，網路大亨達康「爆料」烏國秘密擁有的核武讓俄烏戰爭無法走上和平進程。（圖／美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基在愛爾蘭訪問之際，網路大亨達康「爆料」烏國秘密擁有的核武讓俄烏戰爭無法走上和平進程。（圖／美聯社）

達康2日在社群平台X發文，他直指烏克蘭在英、法2國的幫助下，秘密發展核武，且因為烏國是美國的「客戶」，達康更暗示美方因此刻意拖延和平進程，核武問題也是目前烏俄和平談判沒有進展的關鍵，俄國被耍得團團轉。不僅如此，烏國還可能在近期進行核試爆。

廣告
網路大亨達康在X公開指稱英法2國秘密協助烏克蘭發展核武。（圖／資料照／美聯社）
網路大亨達康在X公開指稱英法2國秘密協助烏克蘭發展核武。（圖／資料照／美聯社）
達康在貼文下方表示自己的消息來源為機密，且烏克蘭近期可能就會進行核試爆。（圖／翻攝自X@KimDotcom）
達康在貼文下方表示自己的消息來源為機密，且烏克蘭近期可能就會進行核試爆。（圖／翻攝自X@KimDotcom）

達康向網友宣稱，他的消息來源是機密。有網友留言認為，如果達康所言屬實，那麼俄國恐怕已經知道了，達康也留言回覆該名網友，稱必須立刻採取行動。

達康進一步回覆其他網友稱「必須馬上採取行動」。（圖／翻攝自X@KimDotcom）
達康進一步回覆其他網友稱「必須馬上採取行動」。（圖／翻攝自X@KimDotcom）

儘管這段爆炸性言論尚未得到官方證實，但消息已吸引不少網友關注，烏克蘭也確實曾擁有過全球第3大核武庫，當中包含1900枚戰略核彈、2500枚戰術核武，直到1994年簽署《布達佩斯安全保障備忘錄》後，烏國才將當時所有核武交給俄國拆解，用以換取俄、美、英等國的安全承諾。之後烏國公開宣布其「非核武國家」立場，核能主要用在民生電力上。至2025年1月2日止，未有政府或其他官方消息提到烏國重啟核武。

另外，達康本次言論也吸引愛爾蘭都柏林大學物理所博士布朗（Hans-Benjamin Braun）下場回覆，布朗說，早在2021年，國際原能署（IAEA）署長葛羅西就已向世界經濟論壇（WEF）通報，烏國擁有數百公斤武器級濃縮鈾，可是有關單位對此的關注度，不如後來對伊朗核武來得關切。

延伸閱讀
「含淚出脫」輝達持股！軟銀集團孫正義：為下一階段投資布局
輝達剉著等？谷歌TPU積極商業化 料挑戰AI晶片霸主地位
英特爾前CEO預言量子運算將戳破AI泡沫 GPU十年內消失

其他人也在看

海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說

海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說

[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前117
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列

「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列

「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列

EBC東森新聞 ・ 1 天前5
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席

北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席

北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前7
遭質疑與海鯤號後續問題有關！海軍司令唐華「拔官風波」　顧立雄全說了

遭質疑與海鯤號後續問題有關！海軍司令唐華「拔官風波」　顧立雄全說了

海軍司令唐華被調任國防大學校長，外界質疑是因海鯤號後續問題有關才被拔官，對此，國防部長顧立雄今（1）日表示，並沒有拔掉這樣的講法，所有人事的異動，是由總統賴清德身為三軍統帥所做的決定，未來也要借用唐華的專業，在國防大學繼續進行國防改革教育的重大任務。顧立雄今日赴立法院備詢，對於媒體報導國防部已經與AIT針對「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」討論研擬預算......

風傳媒 ・ 1 天前6
「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購

「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購

二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼...

聯合新聞網 ・ 1 天前11
濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前83
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝　天文數字超乎想像

許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前32
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像

小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 10 小時前116
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。

三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前65
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」

EBC東森新聞 ・ 1 天前2
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除

中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除

統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。

自由時報 ・ 8 小時前59
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃　粉專曝「這天」才回暖

入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃　粉專曝「這天」才回暖

今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」　3地區小心

外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了

近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前102
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了　特別點名這些人：一切都很美好

世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了　特別點名這些人：一切都很美好

許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前4
蔡正元罕見挺陳水扁　砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻

蔡正元罕見挺陳水扁　砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻

前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前75
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信

陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信

藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......

風傳媒 ・ 1 天前232
股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報

股市慘賠改買房！他見證台南「1字頭到5字頭」波段大紅利 5大選屋原則：只買預售長抱累積5間房｜好宅報報

在高鐵南來北往的通勤奔波生活中，65年次的科技業三寶爸張先生，用嚴謹數據與未來視角，搭配理性與經驗，5年前陸續布局台南高鐵特區預售案。他以自住需求作出發，鎖定3、4房產品物件，在第七波信用管制還未上路前便自我克制貸款比例、避開老屋，以防將來傳承到孩子手上屋齡過老，確保未來下一代能擁有品質與價值兼具的房產。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前21
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆

EBC東森新聞 ・ 10 小時前發起對話