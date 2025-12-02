核武致俄烏戰爭未解？網路大亨達康曝「機密」：烏克蘭核試爆在即
俄烏爆戰火已超過4年，雙方會談似乎也未能帶來和平曙光。雲端儲存平台MEGA、MegaUpload德籍創辦人達康（Kim Dotcom）爆料，烏克蘭其實在英國、法國秘密幫助下研發核武器，且近期可能進行試爆。
達康2日在社群平台X發文，他直指烏克蘭在英、法2國的幫助下，秘密發展核武，且因為烏國是美國的「客戶」，達康更暗示美方因此刻意拖延和平進程，核武問題也是目前烏俄和平談判沒有進展的關鍵，俄國被耍得團團轉。不僅如此，烏國還可能在近期進行核試爆。
達康向網友宣稱，他的消息來源是機密。有網友留言認為，如果達康所言屬實，那麼俄國恐怕已經知道了，達康也留言回覆該名網友，稱必須立刻採取行動。
儘管這段爆炸性言論尚未得到官方證實，但消息已吸引不少網友關注，烏克蘭也確實曾擁有過全球第3大核武庫，當中包含1900枚戰略核彈、2500枚戰術核武，直到1994年簽署《布達佩斯安全保障備忘錄》後，烏國才將當時所有核武交給俄國拆解，用以換取俄、美、英等國的安全承諾。之後烏國公開宣布其「非核武國家」立場，核能主要用在民生電力上。至2025年1月2日止，未有政府或其他官方消息提到烏國重啟核武。
另外，達康本次言論也吸引愛爾蘭都柏林大學物理所博士布朗（Hans-Benjamin Braun）下場回覆，布朗說，早在2021年，國際原能署（IAEA）署長葛羅西就已向世界經濟論壇（WEF）通報，烏國擁有數百公斤武器級濃縮鈾，可是有關單位對此的關注度，不如後來對伊朗核武來得關切。
BREAKING: Ukraine is developing nuclear weapons with the help of the UK and France. This is why the peace process takes so long. The US knows and it is playing on time. Ukraine is a US client state. If Trump wanted peace he would have it immediately. Russia is being played.
— Kim Dotcom (@KimDotcom) December 1, 2025
IAEA just violated their own non-discrimination principle via a new resolution on Iran's 440.9kg of 60% enriched Uranium, while UA's "several hundred kg weapons grade" (90% enriched U) material in NPP Zhaporizhie didn't matterhttps://t.co/8pJK5f4BDKhttps://t.co/SCXgrfJvIN
— Hans-Benjamin Braun (@Ben68638515) November 21, 2025
