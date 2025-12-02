核武致俄烏戰爭未解？網路大亨達康曝「機密」：烏克蘭核試爆在即

俄烏爆戰火已超過4年，雙方會談似乎也未能帶來和平曙光。雲端儲存平台MEGA、MegaUpload德籍創辦人達康（Kim Dotcom）爆料，烏克蘭其實在英國、法國秘密幫助下研發核武器，且近期可能進行試爆。

烏克蘭總統澤倫斯基在愛爾蘭訪問之際，網路大亨達康「爆料」烏國秘密擁有的核武讓俄烏戰爭無法走上和平進程。（圖／美聯社）

達康2日在社群平台X發文，他直指烏克蘭在英、法2國的幫助下，秘密發展核武，且因為烏國是美國的「客戶」，達康更暗示美方因此刻意拖延和平進程，核武問題也是目前烏俄和平談判沒有進展的關鍵，俄國被耍得團團轉。不僅如此，烏國還可能在近期進行核試爆。

網路大亨達康在X公開指稱英法2國秘密協助烏克蘭發展核武。（圖／資料照／美聯社）

達康在貼文下方表示自己的消息來源為機密，且烏克蘭近期可能就會進行核試爆。（圖／翻攝自X@KimDotcom）

達康向網友宣稱，他的消息來源是機密。有網友留言認為，如果達康所言屬實，那麼俄國恐怕已經知道了，達康也留言回覆該名網友，稱必須立刻採取行動。

達康進一步回覆其他網友稱「必須馬上採取行動」。（圖／翻攝自X@KimDotcom）

儘管這段爆炸性言論尚未得到官方證實，但消息已吸引不少網友關注，烏克蘭也確實曾擁有過全球第3大核武庫，當中包含1900枚戰略核彈、2500枚戰術核武，直到1994年簽署《布達佩斯安全保障備忘錄》後，烏國才將當時所有核武交給俄國拆解，用以換取俄、美、英等國的安全承諾。之後烏國公開宣布其「非核武國家」立場，核能主要用在民生電力上。至2025年1月2日止，未有政府或其他官方消息提到烏國重啟核武。

另外，達康本次言論也吸引愛爾蘭都柏林大學物理所博士布朗（Hans-Benjamin Braun）下場回覆，布朗說，早在2021年，國際原能署（IAEA）署長葛羅西就已向世界經濟論壇（WEF）通報，烏國擁有數百公斤武器級濃縮鈾，可是有關單位對此的關注度，不如後來對伊朗核武來得關切。

