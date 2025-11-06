核武角力升溫？川普下令恢復核試 普丁回嗆：俄國也準備好了

即時中心／顏一軒報導

美國總統川普（Donald Trump）10月30日與中國國家主席習近平於南韓金海國際機場旁的空軍設施「翼峰樓」會晤前宣布，在中斷33年之後，他已下令美軍立即恢復核武試驗。對此，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）11月5日回應，倘若美國率先恢復，那麼俄國也可能準備重新啟動核武測試。





《莫斯科時報》（The Moscow Times）5日報導，川普上週在社群媒體中指出，他已指示五角大廈（the Pentagon）「開始和俄國、中國在同等基礎上進行核武測試」，但目前不太清楚他所指的「測試」，是否有包含涉及「核彈頭」的試驗。

對此，普丁週三（5日）則提到，「我指示外交部、國防部、特別部門以及相關的民用機構蒐集更多資訊，在聯邦安全會議上進行分析，並就核武器試驗的可能準備工作，提交協調方案」。

據報導，俄國自1990年以來未正式進行過核試驗，那是蘇聯（the U.S.S.R.）解體前的一年；全球兩大核武強國在1990年簽署了《全面禁止核試驗條約》（The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty，CTBT），這是一項具有里程碑意義、旨在全面禁止所有核試驗的協議。





