核武陰影 炸藥屋啟示錄

最近Netflix最驚悚的影片，不是僵屍片，而是描述美國遭遇飛彈攻擊的《炸藥屋》。僵屍片看完，恐怖就結束了；而《炸藥屋》看完，恐怖才剛開始。

這部奪得威尼斯影展金獅獎的影片，劇情是太平洋某地突然有枚洲際飛彈向美國襲來，預計18分鐘後會落在人口1000萬的芝加哥。由於網路被駭，無法確定飛彈來自何處，美國發射兩枚「陸基攔截飛彈」，結果都未能擋下。

俄國與中國均宣稱未發射飛彈，美國總統必須在兵荒馬亂的數分鐘內，決定要不要進行、對誰進行，以及進行什麼程度的核武報復。在這18分鐘裡，攔截系統的脆弱、決策體系的焦急驚慌、面對眾生毀滅的絕望、核子武器地獄般的詛咒，都生動在目。

最後結局留白，觀眾不知道飛彈是哪個國家發射的、美國總統有沒有發動報復行動，或芝加哥後來怎樣了，但卻留下空白讓觀眾接續深思：人類發明出了核武，竟是把自己捆綁上了毀天滅地的恐怖深淵。

其實劇情有些疑點，陸基攔截系統的成功率只有61％，美國國防部反駁說那是早期的數據，現在已可百分百攔截，但編劇奧本海姆說，曾諮詢過軍事專家，劇情呈現的是事實。此外，兩枚攔截飛彈都失敗後，美國為什麼就束手無策，而不是發射更多飛彈，或以空對空的方式攔截，好像只能坐以待斃，根本弱到不可思議。而且來襲的飛彈未必攜帶核彈頭，或者只是小當量，芝加哥未必要全部灰飛煙滅，國防部長跳樓跳得似乎太快了。

結尾對這場飛彈驚魂沒有給出任何答案，但這才是個神結局。編劇奧本海姆點出了精髓，「一個人是否應該擁有決定全人類命運的權力？而且是在幾乎沒有準備、只有幾分鐘可決定、同時還得為自己的性命奔走的情況下？」、「這是一個提醒，也是一個對話的邀請……，我們對這樣的現實安心嗎？還是應該做什麼改變？」

無論飛彈的攔截率如何，任何國家都做不到完全的百分之百，如果敵對國同時發射大量核導彈，只要漏接1、2顆，就馬上是生靈塗炭了。過去核武國的默契是「相互保證毀滅」（MAD，Mutually Assured Destruction），因為核武破壞性太強，瘋了才會彼此攻擊帶來共同的毀滅，於是形成一種恐怖平衡，誰都不敢動用。

過去美國和俄羅斯也曾協議裁減核武，但近年來各國又重啟核武之爭。美國總統川普日前宣布，重啟美國自1992年以來已中止33年的核試。要知道，人類上一次核試，是北韓在2017年試爆氫彈，但2018年北韓就炸毀豐溪里核試場並暫停核試，而俄國從1990年、中國從1996年之後也未再進行核試，如果川普想重啟核武競賽，地球這個炸藥屋，恐怕要陷入更危險的處境。

核武的殺傷力太強，足以毀滅整個地球上的物種，但抱著核武的國家卻以為能換來自己的安全，即使家園子民都顫顫巍巍地活在蕈狀雲的陰影中。從奧本海默造出原子彈開始，人類就註定要和愚蠢的自我滅亡共存了。