核武「緊箍咒」明日解除！美俄無「New START」 核武透明度與競賽風險升高

[Newtalk新聞] 美俄《新削減戰略武器條約》（New START）將於2026年2月5日正式到期。由於雙方未能就延長協議或新條約達成共識，這將是自1970年代以來，首次缺乏雙邊法律限制美俄戰略核武力量的時期。俄羅斯去年曾提出暫時維持數量上限的提議，但美國總統川普（Donald Trump）未正式回應，並表示「到期就到期，我們會達成更好的協議」，專家擔憂此舉可能導致核武透明度喪失、誤判風險增加，並加速新一輪軍備競賽。

最新進展顯示，情勢已無轉圜空間。2025年9月，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾提議，在條約到期後，雙方「自願」繼續遵守核心數量限制（部署戰略核彈頭上限1,550枚、部署發射器700具、總發射器800具）一年，前提是美方不採取破壞平衡的行動。川普最初曾表示「聽起來是個好主意」，但2026年1月接受《紐約時報》訪問時改口稱「如果到期就到期」，並強調希望談判包括中國在內的「更好協議」。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）3日指出，「沒有答覆也是一種答覆」，並表示俄方已準備好面對「沒有核武限制的新現實」。前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則警告，條約到期將令世界警鐘加速。美方至今未正式回應或推動最後一刻協議，白宮表示川普將按自身時程決定。

雙方雖未被指控違反彈頭數量上限，但自2020年Covid-19疫情導致現場查核中斷後，從未恢復。2023年2月俄羅斯因烏克蘭戰爭及美國對烏援助，宣布暫停參與條約（停止查核與資料交換），美國則採取對等措施並認定俄方部分不符規範。條約的雙邊諮商委員會（BCC）會議、半年資料交換與現場查核（每年各18次）均已停擺，雙方如今主要依賴衛星與國家技術手段監控。

《新削減戰略武器條約》於2010年由歐巴馬（Barack Obama）與梅德韋傑夫簽署，2011年2月5日生效，原效期10年，2021年由拜登政府與俄方同意單次延長5年，至2026年2月（美國國務院官方記載至2月4日）。它限制美俄部署戰略核武（洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈、重型轟炸機），並要求可驗證的透明機制，是冷戰後美俄核武控制架構的最後支柱。美俄合計擁有全球約90%的核彈頭（各約5,000多枚，部署戰略彈頭約1,500-1,600枚），條約為軍事規劃提供可預測性，降低意外升級風險。

條約到期後，專家預期，短期內雙方預料仍大致維持現有部署規模；但無法律約束、無定期查核與資料交換，將增加不確定性。分析指出，這可能促使雙方採取「最壞情境」規劃，加速新型武器部署或彈頭上載，尤其中國核武擴張加劇三邊競賽隱憂。核不擴散倡議組織與專家呼籲盡速展開新談判，可能納入新興科技、戰略穩定與中國參與；核禁條約支持者則敦促核武國家展現裁軍誠意。美俄核武控制自1960年代以來首度出現真空，全球核風險預料升高。

