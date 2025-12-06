核災再臨？IAEA：車諾比圍阻體破損 輻射恐再次大量外洩

即時中心／林耿郁報導

國際原子能總署（IAEA）警告，烏克蘭車諾比核電廠事故現場的「新安全護罩」（New Safe Confinement, NSC，又稱「新石棺」），今（2025）年稍早遭無人機攻擊而受到嚴重損害，已無法再有效防止核輻射外洩。

核災再起？CNN報導，IAEA指出車諾比（Chernobyl）核電廠的外層新石棺結構，在2月的無人機攻擊中遭「嚴重破壞」，放射線隔離能力「喪失」；對此烏克蘭指控，此因俄羅斯發動攻擊所致，但俄方嚴正否認。

儘管在無人機攻擊後，對新石棺的部分臨時修補已完成，但IAEA強調，只有進行大規模、全面修繕，才能有效防止新石棺進一步劣化，導致核輻射再次大量外洩。

全球最大移動鋼拱結構受損 恐影響長期清除作業

「新石棺」是覆蓋在車諾比核電廠4號反應爐殘骸上的巨型鋼拱結構，於2010年動工、2019年完工，旨在確保核災事故發生近四十年後，協助長期清除作業並確保現場安全。

新石棺整體造價約21億歐元（約765.7億新台幣），由45個國家與國際組織共同捐助完成，被視為核安領域的重大工程成就。

車諾比核電廠在2022年2月戰爭初期，曾遭俄軍短暫佔領，並扣留部分員工，約一個月後俄軍撤離；IAEA表示，目前將持續派員駐守現場，協助烏克蘭恢復完整核安措施。

車諾比核災後 輻射消失恐需數萬年

1986年4月26日，當時仍隸屬蘇聯領土的車諾比4號核反應爐爆炸，造成大量放射性物質外洩，影響範圍遍及烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯及更遠地區。

至今車諾比地區仍有輻射，且可能繼續存在長達數萬年，因此該區域至今仍是一片荒煙蔓草，卻也意外成為野生動物的「淨土」。

