核處理水爭議暫緩？中國恢復進口日本水產 6噸北海道扇貝順利出貨

圖為2022年4月12日，日本北海道根室港碼頭上放著漁民捕撈的扇貝。路透社資料照



據日本媒體今天（11/7）報導，中國過去因核處理水排放問題，禁止進口日本水產品，不過，最新消息指出，中國恢復進口日本水產，本月已有6公噸的北海道扇貝，順利運往中國。

據日媒「時事通信社」與《每日新聞》報導，本月5日，共計6公噸的北海道扇貝，順利運往中國，這是2023年8月中國禁止日本水產品以來，時隔2年3個月首度出貨。

2023年中國政府指控，東京電力福島第一核電廠排放核廢水，導致日本水產品受到汙染，在食安考量下，做出禁止進口的決定。

今年6月，中國對該議題的態度放軟，宣布針對部分日本水產品，如果能通過放射性物質標準的檢測，則允許「有條件恢復進口」。

不過，今年1月，中國外交部發言人毛寧強調：「福島核污染水排海，涉及國際公益，日方罔顧周邊國家和國際社會關切，採取的單方面行動缺乏正當性、合理性，中方反對排海的立場沒有變化。」

今年10月31日，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平，在南韓舉行中日領袖峰會，據悉，高市在會談上請求習近平，推動讓日本水產品進入中國。

報導指出，目前獲准進入中國的日本水產業者僅有3家，預計未來會逐步擴大。

