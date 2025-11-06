核電報告拚月底敲定 重啟兩變數

經濟部長龔明鑫6日表示，希望核電廠現況評估報告在12月之前簽核。圖為核三廠。（本報資料照片）

攸關重啟的三座核電廠現況評估報告已躺在經濟部，部長龔明鑫6日表示，答應立法院在12月初前簽核，但他個人希望可以盡快在更早前核定（11月底）。之後安檢時間，他個人希望可以比原定提早，但有兩個不可控制的因素，分別是原廠配合時間與核管會審查。

《核安法》修法後，台電啟動三座核電廠延役現狀評估，報告日前已送經濟部，台電董事長曾文生表示核二、核三最具有重啟的機會跟條件。龔明鑫說台電董事長比較樂觀，部會要有一些行政上程序要走，目前在簽呈中。他答應立委是在12月初，但是希望可以盡快更早前核定下來（11月底）。

等經濟部簽核過，按照台電說法，就是開始啟動核電廠自我安檢，首先是核三大修中可以先進行，核二則要等明年室外乾貯場蓋好，把反應爐用過燃料棒移出，才可進到核島區安檢。依照台電評估個別安檢時間要1年半到2年，然後把再運轉計畫送交核管會審查。

對於安檢時間，龔明鑫表示，如果可以當然希望再提早，只是簽核啟動程序後，也有不可控制的因素。一個是自主安全檢查部分，需要原廠來做一些配合，時間要跟他們做協調。第二個不可控因素，是核安會的審查時間。這個要尊重核安會獨立性，他們沒有辦法控制。

對於核二、核三具備重啟條件，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，核電廠在世界各國停機後重啟非常少見，民進黨團不斷強調，相關技術評估一定要本於專業、慎重進行。台電目前所說的是工程技術上初步判斷，未來仍要針對遵行法制程序、尋求社會共識，以及國家能源需求做完整說明，「這件事情才剛開始，只是一個初步的意見而已」。新北市長侯友宜則指核二如果要重啟，一定要經過專業的評估，必須安全、穩定供電。

對於重啟時間，是否跟輝達（NVIDIA）總部進駐北市科有關？龔明鑫否認，說這只是它海外的企業總部，只是辦公室，用電量沒有那麼多。