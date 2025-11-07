核電將重啟? 卓榮泰承認非核生變
(記者謝錦慧台北報導)
立委王鴻薇今在經濟部門總質詢上詢問，針對日前台電董事長曾文生指出，核二、核三有重啟機會與條件，質詢行政院長卓榮泰，請他表態支不支持台電送經濟部評估重啟核電。卓榮泰表示，只要經濟部依法評估，確認核電廠可以重啟，行政院這邊會支持辦理。當場打臉自己上任院長公開宣示的「非核家園是不可放棄目標」。
王鴻薇提及，這幾年來，綠能弊案不斷，更讓國家生態環境深受其害，民怨早已沸騰。另一方面國際社會包括美國、韓國、日本各大媒體，都已經多次提及台灣的能源危機，尤其美方最為積極。產業界包括黃仁勳等都提出支持核能政策的意見。
王鴻薇也直言，核電延役，過去就是她從立委補選就開始的政見，三年前就提案現在解套核電延役的「核管法」修正法案，黨團擔任書記長任內列為優先法案，終於在今年三讀通過，也才讓台電跟經濟部現在可以重新評估核二核三延役。在野黨為國人能源政策奔走過程中，最拖後腿的就是民進黨政府。
王鴻薇也補充，根據台電評估如果當時不停役，延役費用初步估算核二延役約150億元，核三約300億元，但現在如果要重啟，核電，但是現在根據當時反核團體的估算，聲稱環團參考過去國外類似案例評估，重啟號稱要價3,900億。到底重啟費用到底是多少？卓榮泰應該盡快說明。
王鴻薇表示，從今年3月開始，民進黨錯誤能源政策，已經引起美方關注，光公開媒體查得到的，就有超過十篇以上報導，且發言的多是美國政府要角，從媒體到軍方甚至是國會議員、能源政策的官員，更是多次提出相關疑慮，極端反核的能源政策，正在重挫台灣的自我防衛韌性，也讓國際社會擔心。
王鴻薇也勸卓榮泰「非核誤國，回頭是岸。」民進黨的「非核家園」政策終於將大失敗、大轉彎，這些年來錯誤的能源政策已造成國安危機，更是勞民傷財，如果未來重啟核電，到底是誰讓國人走這條歪路，絕對必須要有人負責。
