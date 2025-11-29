核電廠延役環評未定案 彭啓明：可先「政策環評」

陽光普照的晴朗好天氣，環境部與歐洲經貿辦事處共同來到觀音山，舉辦淨山健行活動，面對經濟部核定最新評估報告，認為核二、三廠可再運轉，到底要不要環評，部長彭啓明還是開放答案。

記者詢問環境部長彭啓明，「光電都可以全世界最嚴了，難道核電延役不行嗎？」

彭啓明回應，「這個就是我覺得可以討論的地方。」

國內4座核電廠，只有核四在興建前有環評過，之前就遭質疑除役都要環評，為何延役不用？部長彭啓明建議，在討論個案是否要環評之前，也許可以先做政策環評。

彭啓明表示，「能源主管機關來進行一個核能的政策環評，就可以把公眾參與納進去，那至於專業的部分，例如說核電安全的部分，可能就要由這個核安會來處理。」

反核鮮明的環境保護聯盟指出，延役是「新的行政行為」，並非舊執照的自然延續，就跟舊的礦場展延，應該要重做環評的邏輯一樣，延役當然也要做環評。

台灣環保聯盟會長謝志誠認為，「運轉執照展延，也是一種新權利的賦予，新權利的賦予，就應該比照新蓋核電廠一樣，要環評啊。」

但力挺核能的氣候先鋒者聯盟認為，安全議題並非特定團體說了算，認為應該進行專業審查，而目前核安會的審查就能達到安全把關的標準。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，「它是重新啟用，所以我認為這個也不用環評，安不安全不是由你們環團來講，是要讓專家來做檢查、來做一個報告。」

核安會核管組長高斌表示，「如果台電公司申請換照再繼續運轉的話，是否要需要做環評這件事情，需要由台電公司去洽環境部來確認，在核安會做出審查結論之前，要提出環境部的確認結果。」

環保聯盟表示，多次向核安會反應，應將環評條件加入執照審查的規定中，核安會不願接受，不排除採取行政訴訟手段。