核電廠耐震 台電堅守安全

如果你有機會向宇宙發出一則訊息，你會說什麼？ 澳洲雪梨「動力博物館」（Powerhouse Museum）與美國麻省理工學院（MIT）合作，邀請對太空充滿興趣的人們參與「Humans」計畫，錄下想對宇宙說的話。兩年後，這些聲音訊息將被發射到太空中。 孩子們對活動充滿興趣，紛紛錄下自己的疑問或介紹人類的特質。事實上，這項由麻省理工學院發起的全球計畫，已涵蓋超過80個國家、65種語言。最終，這些聲音訊息將被轉化為「深空廣播訊號」，並刻錄在一片8吋晶圓上，預計於2027年發射進入太空。全球民眾可於2026年1月前上網參與，留下想對宇宙說的話。 這項活動旨在向1977年「航海家一號」（Voyager 1）探測器任務致敬。當時的探測器攜帶「航海家金唱片」（Voyager Golden Record），收錄地球的影像與聲音，展現人類文明與生命的多樣性。而2027年也將迎來航海家探測器發射50周年紀念。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前