核電廠耐震 台電堅守安全
【記者郭襄陽台北報導】監察委員調查報告關心台電核電廠耐震能力。台電7日說明，自2015年起即依核安會要求，偱SSHAC Level 3程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定第 3 層級之程序）辦理核電廠機率式地震危害分析，並依分析結果，針對地震時執行安全停機之相關設備進行耐震補強，並獲核安會審查同意核備。
同時，台電亦已完成核二、三廠機率式地震風險評估(SPRA)，包含地震引發的二次災害；評估結果初判核二、三廠總風險符合標準，惟目前評估結果及風險計算尚待核安會審查。
另外，2024、2025年台電亦遵照核安會要求，邀請國外專家團隊進行地震風險評估(SPRA)同行審查，目前正依據同行審查意見，針對安全設施設備耐震裕度之提升，進行可行性評估，同時重新計算地震風險值。台電將依法完成耐震安全評估說明報告後，陳報核安會技術審查。
台電重申，核能使用需遵循政府的兩必須、三原則，核能安全更是台電始終堅守的重中之重。目前核電廠現況評估報告已報經濟部審查，後續包括耐震能力在內的再運轉計畫及安全檢查，都會依核安會審查要求及相關規定辦理。2025/11/07
