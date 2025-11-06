核電廠評估報告曝！ 台電：核二.三廠具重啟機會

台電「核電廠現況」評估報告曝光，台電董事長曾文生透露，目前評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件，經濟部長下月初會決定是否讓台電啟動安全檢查，只是核三廠二號機，才在今年五月正式停機除役，安全性問題成為焦點，屏東縣府也強調，必須由專業單位嚴格審查安全措施，確保核三廠安全無虞。

核二、核三廠都有重啟條件。圖／台視新聞（資料畫面）

核三廠二號機5月17號停機，代表台灣正式邁入「非核家園」，不過核電有機會再重啟，台電日前已向經濟部提交，核電廠現況評估報告，其中核二及核三廠，都具有重啟條件。

只是核二廠須加速燃料棒乾貯程序，最快預計明年下半年才能完成，核三廠，目前在進入下一步，自主安全檢查方面最具優勢，核一廠則因為，關鍵安全設備氣渦輪機已拆除，重啟可能性不高，經濟部12月核定現況評估報告後，台電就會展開後續安全檢查作業。

核二、核三廠評估狀況。圖／台視新聞

8月核三延役公投，雖然最終未達通過門檻，但支持延役票數明顯著超過反對票，為了反映民意，台電著手展開重啟評估，藍委也樂觀其成，而兩核電廠所在地，新北市府強調須從科學角度評估，以民眾安全為最大考量，屏東也同樣關心安全問題，「務求以安全為第一優先，請經濟部、台電公司依法律規範，進行相關重啟評估程序，且須由專業單位嚴格審查，確保核三廠安全無虞」。台電評估報告，讓核電重啟看見曙光，也為台灣能源政策尋求新解方。

新北、屏東／黃品寧、蕭睿陞 責任編輯／陳俊宇

