核電廠重啟最新進度！龔明鑫：最快12月簽核

核電廠延役有最新進度，經濟部長龔明鑫昨（20日）在立院表示，核電重啟須符合核安無虞、核廢可處理及社會有共識三大原則，目前最重要的是確認核二、核三安全無虞，最快12月初就會評估簽核，同意讓這兩座核電廠進入重啟程序。

經濟部長龔明鑫表示最快12月簽核 ，同意讓核二、核三進入重啟程序（攝自中天新聞）

面對國民黨立委楊瓊瓔關切台灣電力供應是否充足，詢問在安全無虞情況下，是否支持重啟核二、核三時，龔明鑫回答「對」，並表示12月初前若確認安全無虞，大致上就會簽核，開始啟動重啟程序。

楊瓊瓔指出，台灣現有3部超級電腦，每年電費高達1億元，而台積電的用電量更佔台灣整體用電量11%。強調，既然政府視AI為國家戰略產業，並以建立AI島為目標，呼籲國發會和經濟部必須提前做好能源部署，並進行能源總量控管。

龔明鑫在立法院首度鬆口表示核電廠有可能延役後，經濟部隨即於當日下午發布澄清聲明，強調龔明鑫的意思是要依法行政，在安全無虞等前提下「不反對」重啟核二、核三。對於龔明鑫預計12月初簽准核二、核三重啟程序報告，台電表示，簽核後將採取雙軌並行策略，一方面啟動核三自我安檢，一方面向核安會提出再運轉計畫書，待改善完成後再報請核安會同意，重啟時間預估最快需要3到3.5年。至於核二電廠，則需等到明年室外乾貯場完成後才能提出計畫書進行安檢。

核三進行重啟程序後，台電啟動安檢估計審查至少3年（資料照片）

然而，清華大學核工與科研所特聘教授李敏表示，2005年核一電廠曾提出延役計畫，相關文件仍然保存完整，加上法規已有明確規定，執照更新評估報告與再運轉計畫兩項文件可同時進行。在準備過程中，還能同步執行自我安檢，包括設備更換與燃料採購。他強調，3座核電廠都曾為延役做過準備，需要更換的設備早已清楚掌握，不需要從頭開始，只要積極去做，2到2.5年就可重啟。

台電則表示，自我安檢工作包括整體老化評估、終期安全分析及耐震評估等項目，預計需要1年半到2年時間完成，之後還需邀請國外同行進行同儕檢查。待整體程序完成後，才會向核安會提出第二次再運轉計畫書。台電指出，經濟部簽核核電廠重啟分析報告的好處是「於法有據」，相關的改善工程、設備招標、燃料採購及預算編列才能正式推動，但最終仍需核安會通過計畫書。此外，實際安檢時，核島區工作必須邀請原廠西屋電氣公司來台協助，這也需視對方配合的時間而定。

