核電廠重啟有望！台電啟動自我安檢 曾文生證實：核二核三有一定機會

國際上關注能源排碳問題，台電著手讓核電廠進入評估重啟的可行性研究，在核安會的安全檢查程序下，希望讓核二、核三廠重啟。台電董事長台電董事長曾文生今（5）日表示，核安會日前公布《核管法》子法後，台電依循啟動內部檢視作業，雖然還沒有重啟的時程表，但初步評估結果，「核二廠與核三廠具備重啟條件與機會」。

曾文生5日出席活動前受訪指出，機組在停機後若要重啟，需進行大規模維護與系統檢查，包括設備保養、機組大修與安全性驗證，同時也要確保人員資格與執照維持有效。且台電每年均有員工退休，公司已規劃培訓年輕人力接替，確保未來若有重啟需求，技術人員可即時到位，相關規劃也已報請經濟部核備。

曾文生解釋，由於核電廠「核島區域」部分檢修項目，涉及原廠設計與安全維護，已經邀請原廠協助進行安全檢測。其他週邊設備維護則持續依照《核管法》及即將公布的細則推進。目前核三廠正進行大修作業，核二廠則持續建置乾貯設施，需待燃料棒完全取出後，才可再評估重啟的具體可行性。

外界關注台電的自我安檢報告是否將於12月完成，曾文生回應，報告涵蓋多項項目，包括固定件老化分析、傳動裝置維護與原廠技術洽詢等，均需審慎評估，現階段尚無明確完成時間。

至於過去預估核電廠重啟需時1.5至2年，曾文生表示，不便評論核安會的時間評估，但強調目前的自我檢查與可行性分析階段，正是整體重啟時程中最關鍵的基礎工作。

