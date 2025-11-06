核電廠重啟評估考量輝達？經長估關聯不大

▲龔明鑫證實目前還在簽呈當中，盡快在下個月簽核，展開後續自我檢查。對於輝達（NVIDIA）來台灣是否成為評估核二、核三重啟依據？他說，輝達來台是設立海外企業總部，比較是辦公室的形式，用電比較沒有那麼多，應該沒有關係。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台電近期將核電重啟自我安全檢查評估報告送往經濟部，經濟部長龔明鑫證實目前還在簽呈當中，盡快在下個月簽核，展開後續自我檢查。對於輝達（NVIDIA）來台灣是否成為評估核二、核三重啟依據？他說，輝達來台是設立海外企業總部，比較是辦公室的形式，用電比較沒有那麼多，應該沒有關係。



台電董事長曾文生昨日受訪表示，今年10月8日核安會公布相關子法之後，台電也針對核一、核二及核三廠進行自我檢查，雖然未透露自我檢查報告時程，但目前評估起來，「核二廠跟核三廠是有重啟的機會跟條件。」



龔明鑫表示，經濟部總是要有行政覆查程序，目前也承諾立委儘快在下個月前簽核，後續還會有程序，「我是和立委講一個月內，就是下個月初，現在也是11月初，但希望可以儘快。」



至於重啟程序預估要走多少時間，是否如先前預期的18個月至2年，他表示，台電有向立委表達，如果可以提前當然是希望，但也有不可控制的因素，包括自主安全檢查是要和原廠業者一起配合，原廠時間也要協調。



另外一個變數是核安審查必須要搭配核安會獨立審查權責，「這也是無法控制的。」

