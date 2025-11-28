核電最快2027重啟？ 李彥秀：賴清德拚連任的「拆彈救兵」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

有媒體報導指出，核三廠2號機於今年5月除役、台灣正式進入「非核家園」，但經濟部近日已核定台電提出的核電廠現況評估報告，核二、核三具備再運轉條件，預估最快將在明年3月送交核安會審查，核三廠自主安全檢查時間也被評估至少需一年半。對此，國民黨立委李彥秀今（29）日強調，民進黨能源政策早已出現轉向跡象，能源路線可能大幅調整，有機會成為總統賴清德2028競選連任避免缺電的「拆彈救兵」。

李彥秀表示，台灣能源政策當中最關鍵的能源發電配比「蔡規賴不隨」早就有跡可尋，賴清德就曾於總統大選間表示：「規畫將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備（戰時）不時之需。」她說，賴還用強烈支持核電的和碩聯合科技董事長童子賢擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，甚至行政院長卓榮泰也曾公開表示「非核家園」不是神主牌。

「民進黨重新擁抱核電，並不讓人意外。」李彥秀提到，外傳經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，最快2027年下半年，就有機會重啟核三。

李彥秀分析，這具有3層重大的意義：第一，「非核家園」在2002年納入《環境基本法》、2017年納入《電業法》，民進黨能源政策大轉彎，也代表台灣將啟動能源再次轉型；第二，台灣真的很缺電，而且核電作為穩定的基載電力，最快2027年重新運轉，成為賴清德2028競選連任避免缺電的「拆彈救兵」；第三，核二、核三可能重啟，更是為未來發展新式核能小型模組化反應爐（SMRs）鋪平道路，更為未來台美貿易開通了新的渠道。

只不過李彥秀認為，令人遺憾的是，民進黨錯誤的能源政策，讓台灣在能源安全與發展上，錯失了最佳時機，更讓台灣因為穩定的能源供給，差一點錯失全世界經濟體系因為AI產業發展而帶來的「典範轉移」重要關鍵，更讓台灣的國安韌性蒙上一層陰影。

「賴政府的能源政策急轉彎早就有跡可尋。」李彥秀強調，但是過去一段時間，相對沉默的反核力量、民間團體，以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為2026以及2028大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

