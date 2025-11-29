核電有望重啟！ 藍：別以拖待變 綠：專業團隊判斷

民進黨立委陳培瑜表示健全產業發展，顧及台灣能源安全，有望重啟核電。（圖／翻攝自陳培瑜臉書）





經濟部28日正式核定核電廠重啟分析報告，核二、三廠具有再運轉可行性，有望在2027年重啟核電，對此，國民黨立委批評，這不符合民進黨過去喊「非核家園」目標，直言根本「政策轉彎何必當初」。

今年5月，台灣進入非核家園，如今朝野又為核電重啟議題開嗆。

立委（民）陳培瑜：「民進黨一直以來，都是以負責任的態度面對核安、核廢料。」

立委（國）羅智強：「早知今日何必當初，我們10年前就已經告訴民進黨，不要亂搞所謂的非核家園。」

立委（民）陳培瑜：「健全產業發展，顧及台灣能源安全，以及更多社會共識的前提之下，請大家給予台電和相關專業團隊，相關的時間和空間。」

經濟部27日核定核電廠現況評估報告，核二以及核三的再運轉計畫，預估明年3月送核安會，2027年有望重啟核電。對此，行政院長卓榮泰28日表示，若核能安全，可以考慮往這個時程做規畫。

立委（國）李彥秀：「成為賴清德在2028競選連任，避免缺電的拆彈救兵。」

立委（民）鐘佳濱：「關於核二、核三是否能夠重啟運轉，賴總統一向的宣示，就是核安無虞核廢有解社會有共識。」

立委（國）李彥秀：「民進黨反核的基本教義派是不是會全力反撲，甚至成為2026，以及2028大選的重大變數，神主牌大戰，可能才要剛剛開始。」

在國際局勢動盪之時，能源穩定這重大議題的對策，朝野在擁核非核間如何共商，民眾只盼盡快拿出解方。

