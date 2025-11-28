核電有望2027年重啟 核綠共存 企業大咖力挺

核電有望2027年重啟，在工商界投下餘波盪漾，商總理事長許舒博和三三會理事長林伯豐昨（28）日表達樂觀其成，「核二、核三重啟對產業界而言是個希望」。而近年主張「核綠共存」，支持重啟核三廠的和碩董事長童子賢認為，台灣絕對有條件安全運作核能，不應為數十年前的舊技術擔憂，忽略了核能技術的進步。

許舒博說，台灣是能源缺乏的地方，只要有穩定的能源來維持供電，產業界都是非常歡迎。林伯豐多次表態力爭台灣應持續發展核電，他說，台灣的天然氣發電比重已高達46.6%，帶來三大風險；首先，進口依賴度過高，若國際供應受阻，恐引發缺電危機；其次，接收站建設延宕，將危及環境生態；最後，天然氣極易燃，安全風險不容忽視。

童子賢表示，2024年全球風力與太陽能發電合計僅占總發電量的14%，在台灣這一比率更低，僅約8.9%。「只靠這不到9%的綠能，救不了地球暖化。」

童子賢強調，相對於不穩定的綠能，核能作為基載電力，能穩定提供20%至30%的電力，卻被台灣社會刻意排斥，並不合理也值得反思討論。

針對台灣電力議題，鴻海董事長劉揚偉近期在集團科技日上指出，以電力等於算力、等於國力的說法，思考相關能源規劃，劉揚偉觀察，「我也相信台灣政府也可以感受到，所以他們（政府）在做算力的規劃，會把它轉換成為電力的規劃。」他感受到「似乎核電政策已經開始有一點轉圜了」，但後續發展還未可知。

