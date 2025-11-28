核電評估報告出爐 核二、三明年將提重啟計畫
經濟部今（28）日表示，已核定台電核電廠現況評估報告，初步判定核一廠設備老化嚴重，評估不具再運轉可行性；核二、三廠則有再運轉可行性，將啟動自主安全檢查，再運轉計畫預計明（2026）年3月提送核安會。全國廢核行動平台強調重啟不可行，呼籲行政院具體說明重啟核電「三大原則」如何落實。
台電評估核二、三可再運轉 明年提重啟計畫
《核管法》修法放寬核電廠重啟運轉可能性，總統賴清德喊話重啟須具備「核安、核廢處理、社會共識」三大原則。台電對國內三座核電廠展開現況評估調查，經濟部27日正式核定評估結果。核一廠評估不具再運轉可行性，核二、三廠具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，預計明年3月將兩廠的再運轉計畫提送核安會。
經濟部進一步說明，台電須「自主安全檢查」，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限，以及必要之補強。此外，核三廠須經過同儕審查、尋求原廠協助，預計1.5～2年內完成；而核二廠則是因為乾貯延宕，反應爐內用過核燃料還未移出，須待室外乾貯設施啟用、爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更久。
評估報告指核二發電系統待確認 核三要找原廠協助
根據評估報告，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級。且核一廠機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。
核二廠部分，安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，唯獨發電系統停機超過2年，需大修並復原管制，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠因為機組設備尚未拆除，仍以營運期間標準定期大修及維護，目前反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，但其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。
經濟部表示，這份現況評估是針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。經濟部強調，核電廠重啟程序必須依照「兩個必須」，而對於核能議題，也須滿足「三個原則」，會要求台電以「最嚴謹的態度」，確保核安符合國際標準，後續須國外專業機構技術同儕審查，並依核安會審查結果辦理，進一步取得社會共識。
廢核平台批經濟部核電重啟如「切香腸」 盼政府說明三大原則
全國廢核行動平台今日發布聲明，反對重啟核二、核三。廢核平台強調，核能安全不是單純的技術問題，也牽涉國家安全、環境安全與社會信任，質疑經濟部將核電重啟程序拆分為「運轉可行性」與「自主安全檢查」等步驟，如同「切香腸式」的政策包裝，誤導民眾核電重啟只是技術程序問題。
廢核平台指出，核二、核三廠設備老化嚴重，多數需汰換與升級，核三廠更位於斷層剪裂帶上，有高度地質風險，核三廠更需全面耐震補強與安全檢查。核三廠重啟還要提交計畫、核安審查以及環評等完整程序，總重啟時程至少需要5～10年，絕非經濟部誤導的1.5～2年。
廢核平台強調，核電安全不是只靠「運轉可行性」評估，還需納入全方位地震與地質風險分析。且現有核安檢查無法充分評估極端氣候、戰爭或其他不可控事件的影響，核電廠重啟存在重大安全隱憂。廢核平台也提到，要達成三大原則之一的「核廢有解」，台灣尚未完成高階核廢料選址立法，應儘速完成高階核廢料選址立法，完成選址與社會溝通，確保台灣已有經試運轉可啟用之高階核廢料處置場址。
在社會共識上，廢核平台質疑，未經在地居民充分溝通、未確認地方意向，貿然開啟核電重啟評估，未建立相應的溝通程序，重啟如何有「社會共識」？廢核平台呼籲，行政院應向社會說明「三個原則」如何具體落實，而非用政治口號掩蓋風險，在安全、核廢與國安皆無法保證的前提下，核電重啟不是可行的能源選項。
