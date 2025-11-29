核電重啟現曙光？彭啟明：政策環評再討論

經濟部昨（28）天正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉的可行性，台電啟動自我評估，預計2027年完成後將報告送交核安會，往重啟邁進一步。環境部長彭啟明表示，環境部是站在保護環境的立場，建議先做政策環評再展開討論，台北市長蔣萬安則認為，中央政府早就應該做好相關整體規劃。

核二、核三初評可再運行 台電啟動自我評估

副總統蕭美琴擔任領隊一身輕便裝扮，帶著外交部長林佳龍、運動部長李洋以及環境部長彭啟明，一同到新北觀音山參與環保健行淨山活動。不過台灣的核電廠延役話題依舊備受關注，經濟部已正式核定台電核電廠現況評估報告，確定核一不重啟，核二、核三廠具有再運轉的可行性，部長龔明鑫也說，台電啟動自我評估，預計2027年完成後將報告送交核安會。

廣告 廣告

對此，環境部長彭啟明表示非常樂意再跟核安會進行討論，不過個案環評會需要比較久的時間，審核的細節和程序目前還沒有看到，台電也還未正式遞交企劃書。由於核電不是馬上就能重啟，彭啟明預期至少還有1至2年的時間研議，並強調環境部是站在保護環境的立場去進行相關討論，建議第一步可以由能源主管機關進行政策環評。

指電力即國力 蔣萬安：中央早該做好通盤規劃

不過台北市長蔣萬安今日受訪時則坦言，「電力即算力，算力即國力」，強調多元穩定的能源組合對於台灣產業及民生的重要性，認為中央政府其實早就應該做好相關整體通盤的規劃。

而台灣核電政策出現重大轉折，也顯示政府在能源政策上可能面臨新的平衡點，在能源供應壓力下，核電是否仍被視為穩定電源的選項，以及核電現況評估報告是否意味著民進黨「非核家園」的政策轉向，勢必都是未來值得關注的議題。

新北／陳可親、黃偉財 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

核二、核三廠有望重啟？ 經濟部：再運轉計畫明年3月送核安會

核電廠評估報告曝！ 台電：核二.三廠具重啟機會

核三重啟露曙光 台電傳最快時間點2029年中