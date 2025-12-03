核電重啟的政治算計 賴政府反核擁核全都要的兩難與契機

經濟部近日核定台電核電廠現況評估報告，為核電再運轉重啟希望。消息一出，旋即引發高度關注，但行政團隊難掩曖昧遮掩姿態，在野黨毫不留情直指，這恐怕是一步精妙的政治棋局。抨擊民進黨既要拉攏渴望穩定供電的擁核選民，又能透過行政部門以環評等掌控重啟之鑰，確保在2026年地方大選前不觸及深綠反核底線。

這場被藍委形容為唱雙簧的布局，將核電重啟的時間軸精準地設定在2027年，巧妙地避開了當前的選舉熱區。表面上，政府似乎是採納了在野黨修法延役的建議，回應了社會對缺電與高碳排的焦慮；但實質上，其政治考量遠高於能源決策。民進黨長期高舉的「非核家園」旗幟，在電力需求的現實面前已然破碎，然而，為了不徹底割裂與黨內反核大老及深綠支持者的關係，賴政府選擇了一條模糊的、時間差的道路，將能源問題的解決方案，變成一場計算精準的政治收割。

然而，將核電重啟視為單純的政治得分，無疑是低估了台灣所面臨的嚴峻挑戰。從能源安全的視角來看，核電重啟已不再是「選項」，而是「必須」。

首先，台灣是高度依賴進口燃料的海島經濟體，兩岸局勢的持續緊繃，使得能源自主性和穩定性成為國家安全的基石。國際友人，特別是美國政府、國會與智庫，多次公開呼籲台灣不應輕率放棄核電，甚至AIT處長谷立言也明確表態可提供必要協助。這不僅是技術上的協助，更是戰略上的提醒，對於缺乏自主能源的台灣而言，強化能源安全，與強化國防戰力同等重要。

再從經濟發展的角度來看，隨著AI浪潮席捲全球，半導體與先進算力中心的擴增，台灣未來用電量必然呈現爆炸性成長。在課徵碳稅與碳費的國際壓力下，無碳電力需求空前殷切。在再生能源尚未完全成熟之際，重啟既有核電廠，是確保過渡期供電穩定、維繫產業競爭力的唯一快速解方。

另外，賴政府擬計劃加碼一筆高達400億美元的對美軍購特別預算。這一筆鉅額投資，不禁令人反思，在對美投資的眾多選項中，是否有更具長遠戰略意義的選擇？

面對美方對台灣能源安全的要求，賴政府不妨拓寬「資美」思路，考慮將資源投入先進核電技術。無論是第三代加強型反應器的採購，還是前瞻的小型模組化反應器，都具備被動式或本質性安全的特點，且能善用核一、二、三、四廠既有場址。相較於可能面臨延遲交貨的軍武，採購先進核電不僅能呼應盟邦期望、充裕國內穩定電力，更能直接回應民意對能源短缺的焦慮。

賴政府若真心跨出重啟核電的第一步，是契機，也是轉捩點。行政院應當要求台電與核安會積極任事，在確保安全無虞的前提下，以最快速度完成安檢與審查，務實地面對電力缺口。核電重啟的決策，不應是為2028連任鋪路的政治遊戲，而是一項奠基於國家能源安全與經濟永續的戰略性決斷。台灣人民值得一個更為坦誠、更具遠見的能源政策。

