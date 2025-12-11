核電重啟監督恐失能？ 葛如鈞：核安會降編後叫不動台電 9

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

針對核電重啟議題，國民黨立委葛如鈞於今（11）日質詢提到，核安會自原能會降編為三級機關後，監督能量恐不足，擔心在核電廠再運轉審查過程中，叫不動經濟部、台電，影響整體時程與核安品質。

根據修正後的《運轉執照申請審核辦法》，核電廠再運轉須符合3大條件，包括提出自主安全檢查報告、提交再運轉計畫書，並經核安會審查通過與完成成果報告。台電規劃於2026年3月提出再運轉計畫，自主安檢預計2027年中完成，但仍因需向原廠尋求協助，時程存在變數。

廣告 廣告

葛如鈞指出，若中間缺乏有效監督與透明機制，可能導致報告品質參差不齊、進度一拖再拖，最終影響整體供電規劃，甚至可能將責任推給核安會，重演「踢皮球」局面。

葛如鈞續指，核安會自從原能會被降編為三級機關後，實際上存在監督能量不足問題，恐形成「叫不動經濟部、台電」的困境。他更質疑，是否配合過去的「非核家園」政策而弱化監管力道。

葛如鈞說，鑑於核安會未來在SMR（小型模組化反應爐）與先進核能發展中角色將日益重要，他建議適時檢討核安會組織位階，以利強化跨部會整合與國際合作能力。

核電重啟監督恐失能？ 葛如鈞：核安會降編後叫不動台電 11

對此，核安會主委陳明真回應，核安會已與台電完成初步溝通，並參考國際經驗擬定相關指導綱要，技術審查項目明確，並已公開於官網，後續會議紀錄也將提供立院參考。不過，他也坦言，未強制規範台電分階段報告時程，仍需雙方協調具體進度。

葛如鈞表示，根據法規第16-1條最後段文意，台電有權向主管機關申請分階段繳交報告，核安會應主動建議台電採分階段方式提交，以利及早發現問題、即時補強，避免到時「一年半後一次繳交」，卻內容不全，導致重啟時程延宕。他建議，每收到一份報告就應公告一次，揭露內容與缺失，全面落實資訊公開與社會監督。

至於談及我國SMR推動預算時，葛委員直言，明年度僅編列1億元經費，與美國政府對SMR投入約新台幣千億元相比，相差高達千倍。他認為，台灣若欲發展具備國安戰略意義的「核綠共存」路線，勢必要大幅加速資源投入與人才召集。

葛如鈞呼籲，核安會應正視總統賴清德與行政院長卓榮泰對「新核能」的政策發言，不應讓重大能源戰略因預算與行政僵化延誤。

照片來源：葛如鈞辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

張峻再換說法拒審總預算 花蓮縣府擔憂：若光復再次洪災無法動支災準金

中午來開匯／傳吳宗憲遭羞辱不讓選 陳琬惠喊話「地方長輩」：給阿德空間

【文章轉載請註明出處】