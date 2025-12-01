核電重啟要環評？ 龔明鑫：依法行政 現行法規無此要求

針對核電重啟是否需要環評，環境部長彭啓明日前表示，能源主管機關可先提政策環評。經濟部長龔明鑫今天(1日)在立法院經濟委員會指出，經濟部等行政單位依法行政，核三啟動自我安檢，是基於核管法完成修法、相關辦法隨之調整，啟動是有所依據，但目前環評法並沒有要求重啟要做環評，未來若環評法改變，經濟部當然只能遵守。

經濟部日前核定台電核電廠現況評估，確定核二、核三具重啟可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，預計兩廠的再運轉計畫於2026年3月提送核安會，而狀況最好的核三廠，自我安檢需要1年半到2年時間，最快2027年中可將評估報告送交核安會審查；核二廠則得先將爐心中的用過核燃料移出，才可展開自我安檢，時間會花比較久。

民眾黨立委張啓楷引述學者意見建議，核三自我安檢可依照美國規範執行，且過去做過的檢查，就不用再做、能夠平行做的檢查就同步進行。

台電董事長曾文生答復指出，全世界核安規則都是依照自己國家建立的標準，台電依循核安會標準進行，其標準除了涵蓋美國標準規範的項目外，核安會也有新增要求，像是要求提出再運轉計畫，針對機組能否恢復至執照結束前的狀況，包括人員編制、機組拆除狀況做說明，而在自我安全檢查方面，也就輻射議題、耐震等有所規範。

曾文生表示，過去核一廠就做過自我安全檢查，一做就是4年，但現在核三廠預期自我安檢只要1年半到2年時間，外界甚至是專家卻不斷質疑台電會故意拖延，這點他無法理解。(編輯：宋皖媛)