核電重啟評估無關輝達投資 經長：安檢有2不可控因素

台電日前將核二、核三廠現況評估報告送交經濟部。經濟部長龔明鑫今天(6日)受訪指出，目前評估報告仍在行政簽呈的程序當中，會盡快在12月初完備程序，若大致情況沒問題就可以簽核。至於媒體追問此事是否與輝達(NVIDIA)海外總部有關，他則強調，輝達海外總部是以「辦公室形式」設置，用電量沒有那麼多，與核電重啟評估無關。

至於評估報告簽核後，核電重啟安檢能否在1年半到2年內完成？龔明鑫重申，屬於台電自身可控部分會盡快進行，但後續也有2項不可控因素，包括涉及原廠的安檢內容，需要與原廠協調時間；另外則是核安會的審查時間，這屬於核安會的獨立審查職權，難以控制。