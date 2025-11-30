「核電重啟」現曙光？核二核三具可行性 張啟楷：環境部與經濟部互踢皮球害產業發展

【警政時報 包克明／臺北報導】核三廠二號機今年5月除役後，台灣進入非核家園。但是，根據經濟部上周四（27）日正式核定台電《核電廠現況評估報告》，確認核二、核三電廠具備再運轉可行性，讓核電議題再度成為政治焦點。民眾黨立法院黨團副總召張啟楷今(30)日指出，相較於火力發電廠過去只靠「一紙公文」即可重啟，核電卻遭遇層層阻力，是明顯的「政策雙標」。

張啟楷表示，核二與核三的重新營運「出現曙光」，但在政策推進上，環境部與經濟部卻出現互踢皮球的狀況，形成行政矛盾。(記者翻攝)

行政院長卓榮泰上週在面對國民黨立委賴士葆質詢時表示，核電廠正通過核安會提出的再運轉計畫，在安全無虞的狀況下，是可以考慮往這時程規畫讓台電預計於明年3月向核安會提送再運轉計畫，其中核三廠自主安全檢查約需1.5至2年，最快可在2027年重啟核電。消息曝光後，也引發朝野針鋒相對。

張啟楷強調，如果政府對於核電重啟依然曖昧不明，不僅衝擊AI與半導體產能布局，也將對整體經濟造成嚴重傷害。(記者翻攝)

張啟楷表示，核二與核三的重新營運「出現曙光」，但在政策推進上，環境部與經濟部卻出現互踢皮球的狀況，形成行政矛盾。他批評，相較於火力發電廠過去只靠「一紙公文」即可重啟，核電卻遭遇層層阻力，是明顯的政策雙標。

張啟楷強調，台灣積極推動半導體、AI產業，這些產業高度依賴「穩定且低價」的電力供應，如果政府對於核電重啟依然曖昧不明，不僅衝擊AI與半導體產能布局，也將對整體經濟造成嚴重傷害。他呼籲行政院應「開大門走大路」，盡速協調跨部會爭議，避免影響關鍵能源政策。

根據經濟部評估，核三廠二號機已於今年5月除役，台灣正式進入非核家園階段。不過再運轉評估顯示，目前包括設備狀況、環境安全與工程條件仍具恢復運作可能性。經濟部指出，核三廠最快2027年可完成自主安檢並具備重啟條件；核二廠也同步啟動研提再運轉計畫。

至於核一廠部分，因重要設備已拆除且需大規模重建，經綜合評估後認定不具再運轉可行性。

