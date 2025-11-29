核電2027有望重啟 羅智強：民進黨若以拖待變將成國家發展罪人

針對核電有望在2027年重啟，國民黨立院黨團羅智強今天（29日）表示，若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人。（資料照片／鄒保祥攝）

經濟部昨公告核二、三廠評估具有再運轉可行性，將開始進行評估程序。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強今天（29日）呼籲，請民進黨政府在確保安全的前題下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。「若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶」。

經濟部日前已核定台電核電廠現況評估報告，其中核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，核三廠自主安全檢查預計需約1.5至2年，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，最快有望在2027年重啟核電。

廣告 廣告

對此，羅智強表示，民進黨政府在確保安全的前題下儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解。若只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

羅智強直言，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式的推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。

羅智強提醒，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因在鉅額財務壓力下不得不改邪歸正，就請民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。



回到原文

更多鏡報報導

經濟部12月審畢重啟核電案 監察院：3座核電廠耐震能力堪憂

國民黨拜會自民黨青年局 日方：核電是兼顧國安、電價、產業的思考

從美國Palisades案看台灣：為何核電重啟必須明文納入環評？