核一、二廠室內乾貯採購案 台電：審查標準一致

有關外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電強調，本案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公平對待所有投標廠商。此外，台電也強調，核能電廠為關鍵基礎設施，涉及國家安全，台電嚴格遵守規定，不會允許中國籍人士進入核能電廠。

報導指出台電疑似對廠商資格審查不一致，其中NAC International Inc.（下稱NAC公司）連續兩次被判定資格不符，台電說明，核一、二廠室內乾貯採購案迄今共進行三次公告招標。第1次開標時，NAC公司並未投標；第2次開標時，NAC公司因規格不符經審查後判定不合格，另一家廠商Holtec International（下稱Holtec公司）因文件未完備而判定資格不符；第3次開標時，NAC公司再次未投標。媒體報導所稱「連續兩度判定NAC公司資格不符」與事實不符。

此外，針對媒體報導目前唯一通過資格標廠商Holtec公司的專案負責人疑似曾具中國籍，台電表示，台電於採購規範中要求中國廠商、第三地區含陸資成分廠商，或在臺陸資廠商均不得參與投標。經台電查證，Holtec公司專案負責人為美國籍，對方亦出具單一國籍證明文件。

台電進一步表示，本案涉及國家關鍵基礎設施內之工程，台電必定嚴格把關，查驗護照、確認國籍，不允許具有中國籍人士進入關鍵基礎設施。

台電強調，由於室內乾貯設備為用過核燃料貯存重要設施，攸關核能安全，今(114)年8月已針對本案工程推動，與檢廉警機關成立廉政平臺，透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。目前NAC公司已就本案向工程會提出申訴，且本採購案已列入檢調廉政平台。台電將持續依程序透明公正辦理本案，遵守採購法相關規定。