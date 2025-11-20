核一、核二乾式貯存設備215億標案爆程序與國安質疑 台電回應：程序透明一致、嚴禁中籍人士涉入 3

核一、核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案（金額約215億元）近期引發爭議。《CNEWS匯流新聞網》接獲爆料指稱，兩家外商NAC International Inc.與Holtec International競標過程中，台電疑似出現程序不一、審查標準不一致、信息外洩與差別待遇等問題。爆料者更指出，第二次招標期間，NAC遭要求澄清高達62項技術及多項資格問題，最終被判定不符資格；反觀Holtec似乎較早掌握審查結果，甚至在資格標公布前即向工程會提出申訴，引發外界質疑審查資訊是否外流。

此外，NAC合作夥伴工研院在第三次招標前突然退出聯合投標，使得NAC被動失去資格，第三次開標僅剩Holtec一家投標並通過資格審查。更有爆料指出，Holtec本案專案負責人曾具中國籍，引發核能安全與國安疑慮。整體事件引發對台電採購流程公平性與安全性的高度關注。

在爭議持續升溫之際，台電15日發布回應，強調採購流程全程依法、透明、公正，絕無外界指稱的差別待遇。

台電表示，本案至今共進行三次招標，第一、三次招標皆為NAC未投標；第二次招標中，NAC因規格不符遭判定不合格，Holtec則因文件未完備一併被判定資格不符，因此媒體所稱「NAC連續兩次遭判定不合格」並不正確。

對於Holtec專案負責人遭質疑具有中國背景，台電強調經查證為美國籍，並已取得單一國籍證明。台電指出，核能電廠屬國家關鍵基礎設施，公司嚴格禁止中國籍人士進入廠區，亦不允許中資或含陸資成分廠商參與投標，相關審查均嚴格把關。

台電進一步表示，室內乾式貯存設備屬核能安全重要工程，公司今年8月已主動與檢廉警單位成立廉政平台，本案亦已納入監督範圍。針對NAC已向工程會提出申訴，台電將全力配合審理，並依程序持續辦理後續採購。

台電最後強調，將秉持「公平、公正、公開」原則，以最高標準辦理核安採購，確保國家關鍵基礎建設的安全無虞。

以下為台電15日澄清全文：

【核一、二廠室內乾貯採購案 台電：審查標準一致 嚴守關鍵基礎設施人員出入規定】

有關外界關切核一、二廠用過核子燃料室內乾式貯存設備採購案，台電強調，本案招標流程恪遵採購法規定，程序透明公正，公平對待所有投標廠商。此外，台電也強調，核能電廠為關鍵基礎設施，涉及國家安全，台電嚴格遵守規定，不會允許中國籍人士進入核能電廠。

報導指出台電疑似對廠商資格審查不一致，其中NAC International Inc.（下稱NAC公司）連續兩次被判定資格不符，台電說明，核一、二廠室內乾貯採購案迄今共進行三次公告招標。第1次開標時，NAC公司並未投標；第2次開標時，NAC公司因規格不符經審查後判定不合格，另一家廠商Holtec International（下稱Holtec公司）因文件未完備而判定資格不符；第3次開標時，NAC公司再次未投標。媒體報導所稱「連續兩度判定NAC公司資格不符」與事實不符。

此外，針對媒體報導目前唯一通過資格標廠商Holtec公司的專案負責人疑似曾具中國籍，台電表示，台電於採購規範中要求中國廠商、第三地區含陸資成分廠商，或在臺陸資廠商均不得參與投標。經台電查證，Holtec公司專案負責人為美國籍，對方亦出具單一國籍證明文件。

台電進一步表示，本案涉及國家關鍵基礎設施內之工程，台電必定嚴格把關，查驗護照、確認國籍，不允許具有中國籍人士進入關鍵基礎設施。

台電強調，由於室內乾貯設備為用過核燃料貯存重要設施，攸關核能安全，今(114)年8月已針對本案工程推動，與檢廉警機關成立廉政平臺，透過開放透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。目前NAC公司已就本案向工程會提出申訴，且本採購案已列入檢調廉政平台。台電將持續依程序透明公正辦理本案，遵守採購法相關規定。

