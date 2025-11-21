「核」獲金馬費比西獎 陳玉勳「大濛」摘觀眾票選

（中央社記者王心妤台北21日電）第62屆金馬獎將於明晚在北流頒獎，今天搶先頒發會外賽「國際影評人費比西獎」頒給新加坡導演陳思攸執導的「核」；觀眾票選獎則頒給陳玉勳執導的「大濛」。

「國際影評人費比西獎」起源於1930年正式成立的國際影評人協會，以推廣電影藝術為使命，評審由羅馬尼亞影評人與策展人安德雅佩德烏（Andreea Patru）、義大利影評人喬凡尼斯迪亞諾梅蘇提（Giovanni Stigliano Messuti）、影展策展人與台灣影評人協會副理事長洪健倫擔任，3人選出陳思攸執導的「核」獲獎。

評審認為，這部電影運用出色的攝影機運動與剪輯手法，象徵性反映出其國家的歷史與認同，片中年輕主角們的溫柔情誼，也讓這部作品以相當原創的方式呈現了身處壓抑環境中女性青春生活，並引發普世迴響。

另一部「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動在花蓮、新竹、台南同時舉辦，觀眾須完整觀賞完最佳劇情片入圍作品，包含「人生海海」、「左撇子女孩」、「眾生相」、「地母」、「大濛」後，共有432名觀眾參與，並由「大濛」勝出。（編輯：龍柏安）1141121