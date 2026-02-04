根宮佛國尋人

那些離開土地

終於啟程的樹根

最後有了人生；

樹輪變成皺紋、衣摺

不僅人模人樣

甚至成佛成神。

他們從傳奇從歷史故事從神話

立體的來到面前

扮演著沒有經歷過的故事。

「你看看，那個羅漢像不像你？」

「我覺得自己修不到那果位，」

而苦難羅漢一臉嚴肅

結實光亮的樹幹

概括了苦難的意涵

爾等柔軟的身子

如何修得肉身菩薩？

「你看看，那個西施像不像某？」

我又沒見過西施

怎麼知道西施跟某像不像呢？

「喂，你不如找找

哪尊雕像你？」

「不，我才不願我的分身

被固定在此

被觀賞。」

有尋，而不遇

我在佛國

沒有位置。