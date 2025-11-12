根據50年前地圖作業 林口山坡地解編範圍奇形怪狀挨批

林口區有許多未解編的山坡地，特別是人口稠密的建成商業區，因山坡地有限高管制，會降低民眾都更改建意願，進而引發民怨。（議員蔡淑君提供）

國民黨議員蔡淑君指出，農業局以半世紀前的地貌來做判斷，相當不合理，而且畫出山坡地範圍奇形怪狀，不僅造成日後地政作業上的困難、阻礙地方發展。（高鈞麟攝）

新北市林口區有許多未解編的山坡地，尤其是人口稠密建成商業區，議員蔡淑君指出，農業局以半世紀前的地貌來做判斷，相當不合理，而且畫出山坡地範圍奇形怪狀，不僅造成日後地政作業上的困難、阻礙地方發展，「服務處恐被丟雞蛋」。新北市長侯友宜表示，山坡地畫設有歷史背景，已責成農業局加快解編速度。

蔡淑君指出，林口區有許多未解編的山坡地，特別是人口稠密的建成商業區，因山坡地有限高管制，會降低民眾都更改建意願，進而引發民怨。依農業部規定山坡地範圍的認定，應以民國108年現況照片作為分析依據，然而中山路北面的醒吾新村、來來別墅區現況多為30至50年老屋，若能解編將有助加速都市更新。

蔡淑君表示，農業局以半世紀前的地貌來做判斷，擴大建成商業區的山坡地範圍，相當不合理，且畫出山坡地範圍的土地「奇形怪狀」，必會造成日後地政作業上的困難，更是阻礙原本都市計畫規畫的方向，若草案通過，「服務處恐被丟雞蛋」。

蔡淑君說，民眾的土地被一分好幾塊，有的解編、有的未解編，這到底是什麼邏輯，即使有歷史背景，也不能悖離現實狀況，未來讓工務局如何審照？

侯友宜說，關於山坡地解編，已責成農業局加快解編速度，並請城鄉局配合，未來一定會做得更好。

農業局長諶錫輝說明，今年2月，針對林口山坡地解編做可行性評估，4月完成可行性評估，剛好遇到中央修正「畫地作業要點」，直轄市也需跟著變動，5月市府已開過第一次會議，10月29日開第二次會議，畫出須注意水文、水理部分，在建築部分增加雨水儲留及再增加透保水，因涉及水利、都更、工務、都市計畫，因此必須召集各單位一起討論。

城鄉局長黃國峰補充，都市計畫於民國64年畫設建成商業區，山坡地則是69年完成，可能是過去沒有套圖。

