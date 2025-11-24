根本不要命！他闖入狼群近距離對峙 黃石公園男子驚險畫面曝光

男子走入黃石國家公園草原，與五隻黑狼面對面接觸，畫面驚險。（圖／翻攝自FB，Yellowstone National Park: Invasion of the Idiots）

美國黃石國家公園日前發生一起驚險事件。一名男子竟冒險接近狼群，在園區草原上與五隻黑狼近距離對峙，驚險畫面被一旁遊客拍下並上傳至Facebook社團「Yellowstone National Park: Invasion of the Idiots（黃石公園：蠢蛋入侵）」引發熱議。

近年黃石頻傳遊客違規靠近野生動物，狼攻擊人類雖罕見，但後果難以預測。（示意圖／達志／美聯社，下同）

根據《SFGATE》與多家外媒報導，事件發生在10月6日，影片顯示，一名身穿白色圍巾的男子獨自走入開闊草地，直接朝一群正在活動的狼群前進。當時其他遊客站在遠處山坡上觀望，紛紛發出驚呼，「這傢伙可能會出事」、「他根本不要命了」。起初男子似乎在退後，但當狼群向他奔近且出現包圍趨勢後，他反而開始向前逼近，甚至近距離舉手揮動不明物體。

眼見情勢危急，有人高聲呼喊：「嘿！走開！離他們遠一點！」隨後男子疑似朝狼群方向噴射熊噴劑，但狼群並未立即退散，繼續接近，最終雙方一同消失在視線外的山谷中，只留下黑狼的尾巴與毛髮在山坡上隱約可見。此時，圍觀者紛紛擔憂是否發生攻擊事件。

黃石公園規定遊客不得靠近野生動物100碼內，違者恐面臨生命危險與法律責任。

有遊客私下低語，「希望牠們沒咬到他......雖然我也不確定該不該這麼說，畢竟我其實沒那麼在意他被咬沒。」另有人直言：「他真的命懸一線。」所幸最終狼群自行離開，男子亦從草原走回，雖然毫髮無傷，但行為顯得異常，讓在場人士懷疑其可能處於藥物影響狀態。有人開玩笑表示：「他現在沒被狼咬，但回去會被動保粉絲罵得更慘。」

根據國家公園管理規定，遊客不得靠近野生動物100碼（約91公尺）以內，特別是狼、熊與美洲獅等掠食性動物。然而，園區每年仍有遊客違規靠近，導致受傷甚至喪命的新聞時有所聞。

儘管如此，狼群對人類主動攻擊的案例極為罕見，美國最後一起確認的狼致命攻擊發生在2010年阿拉斯加。黃石公園野生動物導覽員艾文．斯陶特（Evan Stout）接受訪問時表示，影片中的狼應是當年出生的幼狼，「牠們可能是第一次見到人類，純粹出於好奇。」

黃石公園規定遊客不得靠近野生動物100碼內，違者恐面臨生命危險與法律責任。（圖／翻攝自X，New York Post）

