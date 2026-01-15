根本兩回事！施俊吉稱「若美判決川普關稅違法」何需拿5座晶圓廠換？ 網友吐槽「談判有取有捨」：政府所站高度「綜合國情」是最好的結果

美國最高法院將對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策之合法性做出裁決，但日前傳出台美即將達成協議，美國對台進口關稅降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。對此，前行政院副院長施俊吉稱，如果川普關稅違法，「台灣何需現在與美國達成談判協議，拿5座晶圓廠換5％的關稅減讓？」

《紐約時報》報導，台美關稅協商幾近完成，美國對台進口關稅將至15％，且台積電將在亞利桑那州加大投資，擴建至少5座晶圓廠。對此，施俊吉13日於臉書發文稱，外媒持續預測美國最高法院何時將就川普關稅政策是否違法作出判決，「在此關鍵時刻，卻傳出台美即將達成談判協議的消息，內容包括台積電將在亞利桑那增建5座廠」。

施俊吉稱，「姑且不論協議本身是否明智，僅就時機而言，答案就令人傷心」。施俊吉表示，川普對世界各國出口至美國的商品課徵三種激進關稅，包括有基準關稅，10%，適用於各國；對等關稅，稅率視各國之貿易逆差與談判結果而定； 反芬太尼關稅：針對加拿大、中國和墨西哥等徵收額外關稅。

對此，網友留言回應，台積電美國投資蓋廠是生產營運，不是送給對方，「政府對外談判簽約一定是要綜合國情、國際形勢全盤考量，政府所站高度及擁有的資訊非一般百姓所能及，相信這種合約是最大努力後最好的結果」。網友表示，「談判絕對是有給有拿、有取有捨，我給談判團隊拍拍手」。

也有其他網友在相關貼文下方留言批評，「又來了，一群失意的馬後炮」「人傻話特多」「事後諸葛？」「又在妖言惑眾了」「台積電是民間企業，講的好像是你家的一樣」「胡言亂語，世界上跨國投資多的是，世界上跨國投資多的是？」「世界上跨國投資多的是」。

（圖片來源：三立新聞）

