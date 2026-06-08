台灣人把《後室》玩壞了！網友惡搞改造成台灣日常：無限夾娃娃機店才是真絕望
《後室》（The Backrooms）網路都市傳說改編電影在全球創下驚人票房和討論度，連帶讓年僅 20 歲的導演 Kane Parsons 聲名大噪，更在 Steam 平台上讓許多相同主題獨立遊戲熱賣。這股「無限黃色迷宮」的恐怖美學，最近也在台灣社群 Threads 上掀起討論，網友以「如果是台灣人，會怎樣改造後室」為題進行創意改圖，將台灣熟悉的日常完美融入經典的黃色密室空間中。
在網友分享的各種 AI 改圖中，最受討論的莫過於將《後室》經典的黃色壁紙空間，替換成台灣街頭隨處可見的黃色招牌與店面。像是被戲稱為「黃色鬼屋」的燦坤 3C 賣場、連鎖飲料店 50 嵐的黃色店面、開滿整條街的黃色夾娃娃機店，瞬間變成熟悉的感覺。
除了視覺上的黃色元素，台灣複雜的室內建築也成為這次網友大改造的靈感來源，像是迷宮般的「台北地下街」、台北車站等，其空間被認為本質上就很符合《後室》讓人迷失、彷彿永遠找不到出口的設定。
台灣網友對《後室》在地化表現出非常高的共鳴，這種把「美式恐怖」轉為「台式日常幽默」的創作方式，除了消除原本都市傳說的恐懼感，反而加入了許多讓人會心一笑的共鳴點。只要和大家人生長環境中熟悉的既視感結合，就能帶來非常有在地特色的全新生命力。
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