根本女聲！《咒術迴戰》星綺羅羅「雌雄莫辨」神配音獲讚，榊原優希澄清：我男的

《咒術迴戰》動畫第三季「死滅迴游篇」目前正在播出當中，最新第 52 集播出後（第三季 第 5 集），許多粉絲期待的新角色「秤金次」和「星綺羅羅」終於正式登場。其中，除了秤金次的聲優中井和哉演出，讓許多人期待索羅（同聲優）喊出「領域展開」外，總是在秤金次身邊撒嬌的星綺羅羅，則是由榊原優希配音，星綺羅羅給人的聲線感覺，被網友大讚：「跟想像中的聲音完全一致」。

星綺羅羅太可愛啦！（圖源：『呪術廻戦』アニメ公式）

社群中的焦點完全集中在外表與舉止都非常女性化，但實際性別卻是男性的星綺羅羅身上。聲優榊原優希在劇中以男女難辨的精湛演技，完美詮釋了該角色獨特的魅惑聲線，讓不少觀眾驚呼聽起來完全就是女生的聲音。這種雌雄莫辨的神級配音功力，不只是讓角色瞬間爆紅，也讓許多沒有接觸原作、不知道其設定的動畫黨觀眾對其真實性別感到既混亂又驚艷。

有趣的是，或許是因為配音效果過於逼真，導致誤會不斷，聲優榊原優希隨後在個人 X（推特）上發文，澄清強調：「我是男的」。這則貼文甚至引來了《咒術迴戰》中飾演「日車寬見」的另一名資深聲優杉田智和，他還在底下故意留言回應：「真的嗎？」笑翻許多網友，都認為：「我剛聽到的時候還以為是女角，不愧是專業的」、「我剛才知道真相，現在腦袋還很混亂」、「不管重複聽幾次，都是女性的聲音啊」