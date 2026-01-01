「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法

近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本不會通過，在野為何要浪費時間，不用在審查預算上？

朝野衝突不斷，此次全面開戰、發起彈劾的導火線，源於立法院會日前三讀通過在野版本的《財政收支劃分法》（財劃法）修正案，然而行政院採取「不副署」方式因應，法案施行程序卡關至今。而後​藍白宣布對賴清德啟動彈劾案，預計在1月21日、22日召開審查會；5月召開第2次審查會，之後於5月19日進行彈劾案投票。當天記者會共計超過50名立委出席，現場更出現賴清德臉部被合成到袁世凱肖像上的大型照片。

民眾黨團及國民黨團19日於立法院議場門外召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，圖為諷刺總統賴清德的巨型看板。（劉偉宏攝）

批在野預算不審又提彈劾 賴清德：我並未違法

賴清德今上午在總統府大禮堂發表新年談話，表示2025年雖挑戰不斷，但台灣都一一克服，政府會持續打造更安全、堅韌的台灣。但對於媒體問及在野發起彈劾以及是否願意赴立法院進行國情報告等議題，賴清德直指，總預算去年8月底就已送交立法院，但在野不審、國防特別預算也同樣不審，盡是安排涉及違憲的法案，如今又對總統提出彈劾，這絕非國家之福；他也說，立法院有其憲政職權，但如今中國併吞台灣壓力增加，立委們應該開始辦一些「正事」，如審政府總預算、國防特別預算等。

賴清德指出，彈劾是追究法律責任，但他上任至今並未違法？在野不審預算卻在此時提出彈劾，目的何在、對人民如何交代？他個人個人毀譽不重要，國家發展、人民的生活才重要，若在野一定要提彈劾，至少正事也要做，應把總預算、國防預算排入審查。話鋒一轉，賴清德也說，何況根據憲政設計，即便在野藍白過半數，但根本沒有達到3分之2的多數，彈劾程序根本在立法院都過不了，為何要浪費寶貴的時間，不如拿來審查對國家有益的法案，呼籲在野向社會大眾說明。

