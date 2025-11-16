根本日本黑道NTR劇情！館長被控逼特助小偉「上館嫂」 網歪樓：小偉偉到底多偉大？

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

網紅「館長」陳之漢近日遭前員工李慶元爆出性騷擾員工等多項惡劣行徑，其中一項指控是他曾要求特助小偉拍下體照傳給他，甚至逼對方和妻子發生性行為，引發外界熱議，也讓網友十分好奇小偉的長相和生殖器尺寸。

館長被爆料曾逼迫旗下員工小偉和館嫂發生性行為。（圖／館長FB、館長YT）

李慶元在直播中指控，館長曾要求另一名員工小偉拍攝自己的生殖器並傳給他，為的是替館長和太太的房事助興，也傳過妻子的性愛片和錄音檔給小偉，甚至兩度要求小偉和館嫂發生性關係，在公布的錄音中還能聽到：「我跟你嫂子等一下要打X，你也知道我老二小，嫂子要看你的老二。」真實性十足，掀起一陣輿論。

廣告 廣告

對此，網友對小偉的真實樣貌及生殖器尺寸備感好奇，紛紛表示「有18公分還需要長相？」、「我可以很肯定的說，他一定不只3cm」、「我也一直在想小偉長怎樣⋯⋯」、「小偉偉到底有多偉大？！」、「應該是帥哥吧」。

更多FTNN新聞網報導

癡情男「之漢」！館長曾爆館嫂身材火辣 稱「認識3天就告白」：我愛這個女孩子

3cm傳說是真的？館長遭爆曾「進廠升級尺寸」 陳沂懷疑「可能是小型號」

是爆料還是業配？館長便當店遭員工揭露「這些事」 網笑：新型態工商

