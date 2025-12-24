根本日版梁文傑！小野田紀美「喝水→嗆爆親中記者」本尊也笑了

政治中心／周希雯報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑，近年在例行記者會上金句頻出，經常一針見血回答中國相關尖銳問題，舉杯喝水、推眼鏡已成經典動作，憑藉冷靜從容的態度被譽為「冷面戰將」。近年日本也出現「日版梁文傑」，正是經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，當被問到是否該撤回「台灣有事」言論，她直白拒絕並反擊「不該看他國臉色」，帥氣應對與梁文傑有幾分相似，片段也迅速紅到台灣。面對這位同樣戰力滿點的小野田紀美，梁文傑也狂讚不已，並謙虛笑說「她比我直接」。

日本昨（23日）例行記者會上，有記者尖銳表示，日中關係已經惡化到前所未有的程度，造成國家經濟層面的損失，包括赴日遊客減少、熊貓被帶走等，「高市首相是否該收斂一下發言？是否有任何反省之意？」小野田紀美先是歪了一歪頭，接著露出淡定笑容回應「完全沒有這回事」。該記者不死心再追問，「也就是說，即使日中關係惡化、造成經濟損失，您也認為完全無所謂嗎？」小野田紀美同樣微笑應對，「沒有特別的評論」。





沒想到該記者變本加厲，開始以更犀利言論提出質疑，「是否也沒有任何想要改善關係的意願或決心呢？像是為了改善日中關係而像過去那樣，去避免火上加油的發言，難道沒有這樣的反省嗎？」小野田紀美想也沒想，就以堅定語氣反擊，「作為一個國家，清楚表達自身立場—不揣測他國的心意，而是坦率說出自己的想法，是非常重要的」，不忘強調「我認為今後應持續這樣做」。該記者見小野田紀美滴水不漏的完美防備，最後更出言開酸，「了解，也就是即使出現經濟損失也無所謂，謝謝。」

由於小野田紀美全程直球對決，且回答前同樣是淡定舉杯喝水，頗有幾份梁文傑發功前的架勢，片段傳回台灣後馬上受封「日版梁文傑」。梁文傑今（24日）被問及此事，聽到「喝水戰力會變強」忍不住笑出來，坦言如今的人比較喜歡聽直率又坦白的回答，並大讚「我覺得小野田大臣確實有這樣風格，她比我年輕10歲、比我講話更直接，相信這也是她受歡迎的地方」，可見小野田紀美的回答模式，受到本尊的大力肯定。

