根本沒分手？林襄約會馬傑森「十指緊扣超甜蜜」 經紀人回應了

【緯來新聞網】啦啦隊女神林襄與「樂天桃猿」職棒選手馬傑森2023年爆出「姊弟戀」，不過這段戀情很快就見光死，傳出分手消息，不過近日2人被拍到約會，疑似舊情復燃，但又有傳言指出，他們只是轉談地下情，其實根本沒情變。對此，林襄經紀人也做出回應了。

林襄與馬傑森被拍到私下約會，疑似根本沒分手。（圖／翻攝自林襄、馬傑森IG）

林襄與馬傑森2023年被直擊戀情，不到2個月後卻爆出分手，林襄在節目上坦言和馬傑森「沒什麼聯絡了」，這段戀情似乎畫下句點。然而根據《鏡週刊》報導，馬傑森本月1日被拍到從林襄的新家出門，2人打扮低調十指緊扣在街頭散步，先是去吃晚餐，接著又一起去看電影，雙方的互動與一般情侶的約會沒什麼太大差異。



林襄當年爆出分手馬傑森後，在明星賽時，被拱幫「前男友」馬傑森應援十，她態度大方不扭捏，拿起麥克風大喊「臭馬傑森」，有次受訪還強調自己是馬傑森的「後援會會長」。而今年4月，馬傑森敲出生涯首轟時，林襄除了在社群平台發文祝賀「恭喜94首轟達成」，甚至還私訊對方，2人的關係不言而喻。



對此，林襄經紀人回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心」。

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