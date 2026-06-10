根本沒分手！林襄街頭「十指緊扣」馬傑森全被拍 經紀人回應了
啦啦隊人氣女神林襄與樂天桃猿球員馬傑森的感情動向再度引發關注。兩人於2023年被媒體拍到交往後，外界一度認為戀情已告一段落，不過近日再被目擊牽手現身新北市板橋街頭，傳出復合消息。對此，林襄經紀人也回應了。
根據《鏡週刊》報導，6月1日晚間，林襄與馬傑森被直擊從林襄的新住處一同外出，隨後在板橋街頭散步。不過在散步過程中，林襄一度拉下口罩，展現相當輕鬆自然的一面，兩人也被拍到在街頭牽手，疑似舊情復燃。
事實上，林襄與馬傑森於2023年被拍到交往後，戀情迅速成為焦點。不過同年10月，林襄在節目中談及兩人關係時曾表示，「沒什麼聯絡了」，並半開玩笑將原因歸咎於外界關注，也傳出其實兩人從頭到尾只是轉為地下情，根本沒有情變。
然而，近年來兩人仍不時出現互動，引發外界關注。今年4月，效力於樂天桃猿的馬傑森在升上一軍後第6個球季，終於敲出生涯首支全壘打。消息曝光後，林襄也透過社群平台發文祝賀，並以「馬傑森後援會會長」自稱，恭喜對方完成重要里程碑。
由於當時兩人已被外界視為分手狀態，因此林襄公開送上祝福，也讓不少球迷及粉絲再度關注兩人的關係變化。
對於此次再度被拍到同框，林襄經紀人回應：「對於藝人的個人交友，公司一向抱持尊重態度，也不會過度干涉私人生活。希望外界能給予當事人一些空間，也多多支持林襄在工作上的表現，謝謝大家的關心。」
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